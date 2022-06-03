Geri ödemesiz nakit destekleri: 65 bin, 375 bin ve 400 bin TL, anında hesaplara yatıyor! Az önce açıklama geldi!

KOSGEB'ten İleri Girişimci ve Geleneksel Girişimci Destek Programı!

KOSGEB, mevcut işyeri için nakit desteğine ihtiyacı olan girişimcilere 375 bin TL'ye kadar yeni bir işletme açmak için nakit desteğine ihtiyacı olan girişimcilere ise 65 bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapacağını duyurdu. Kurum İleri Girişimcilik Hibe Programı altında yapacağı ödeme kalemlerini şu şekilde belirledi: