21 Ekim İŞKUR hastane personel alım iş ilanları ve başvuru şartları! KPSS şartsız hastanelere çok sayıda personel alımı başladı!
İş arayan vatandaşlar, her gün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel iş ilanları sayfasını inceliyor. Genellikle hastanelere yapılacak olan personel alımları vatandaşlar doğrultusundan takip ediliyor. Bu kapsamda İŞKUR, 19 Ekim hastane iş ilanlarını yayımladı. Yayımlanan güncel hastane alımları haberimizde mevcut..
KPSS şartsız hastane personel alımları için başvuruları online olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımları için genel başvuru şartları sayfamızda yer alıyor. Hastanelerde detaylı pozisyonlarda çalışmak isteyenler güncel hastane iş ilanlarını araştırıyor. Yapılan incelemeler neticesinde da İŞKUR'un detaylı hastanelere, "Hasta Danışmanı", "Hasta Kabul Kayıt Görevlisi" "Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi" "Hasta Refakatçisi" "Hastane Hizmetlisi""Hastane Temizlik Görevlisi" gibi pek çok birimlere alım yapıldığı görülüyor.
HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
KPSS şartsız hastane personel alımları için başvuruları online olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımları için genel başvuru şartları şu şekilde:
18 yaşını tamamlamış olmak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.