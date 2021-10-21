21 Ekim İŞKUR hastane personel alım iş ilanları ve başvuru şartları! KPSS şartsız hastanelere çok sayıda personel alımı başladı!

KPSS şartsız hastane personel alımları için başvuruları online olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımları için genel başvuru şartları sayfamızda yer alıyor. Hastanelerde detaylı pozisyonlarda çalışmak isteyenler güncel hastane iş ilanlarını araştırıyor. Yapılan incelemeler neticesinde da İŞKUR'un detaylı hastanelere, "Hasta Danışmanı", "Hasta Kabul Kayıt Görevlisi" "Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi" "Hasta Refakatçisi" "Hastane Hizmetlisi""Hastane Temizlik Görevlisi" gibi pek çok birimlere alım yapıldığı görülüyor.