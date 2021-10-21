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21 Ekim İŞKUR hastane personel alım iş ilanları ve başvuru şartları! KPSS şartsız hastanelere çok sayıda personel alımı başladı!

İş arayan vatandaşlar, her gün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel iş ilanları sayfasını inceliyor. Genellikle hastanelere yapılacak olan personel alımları vatandaşlar doğrultusundan takip ediliyor. Bu kapsamda İŞKUR, 19 Ekim hastane iş ilanlarını yayımladı. Yayımlanan güncel hastane alımları haberimizde mevcut..

takvim.com.tr
21.10.2021 09:08 - Son Güncelleme: 21.10.2021 09:08
21 Ekim İŞKUR hastane personel alım iş ilanları ve başvuru şartları! KPSS şartsız hastanelere çok sayıda personel alımı başladı!

KPSS şartsız hastane personel alımları için başvuruları online olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımları için genel başvuru şartları sayfamızda yer alıyor. Hastanelerde detaylı pozisyonlarda çalışmak isteyenler güncel hastane iş ilanlarını araştırıyor. Yapılan incelemeler neticesinde da İŞKUR'un detaylı hastanelere, "Hasta Danışmanı", "Hasta Kabul Kayıt Görevlisi" "Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi" "Hasta Refakatçisi" "Hastane Hizmetlisi""Hastane Temizlik Görevlisi" gibi pek çok birimlere alım yapıldığı görülüyor.

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21 Ekim İŞKUR hastane personel alım iş ilanları ve başvuru şartları! KPSS şartsız hastanelere çok sayıda personel alımı başladı!

HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS şartsız hastane personel alımları için başvuruları online olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımları için genel başvuru şartları şu şekilde:

21 Ekim İŞKUR hastane personel alım iş ilanları ve başvuru şartları! KPSS şartsız hastanelere çok sayıda personel alımı başladı!

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

21 Ekim İŞKUR hastane personel alım iş ilanları ve başvuru şartları! KPSS şartsız hastanelere çok sayıda personel alımı başladı!

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

21 Ekim İŞKUR hastane personel alım iş ilanları ve başvuru şartları! KPSS şartsız hastanelere çok sayıda personel alımı başladı!

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

En az ilköğretim mezunu olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

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