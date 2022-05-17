İŞKUR duyurdu: İstanbul dahil 40 şehirde 2750 alım yapılacak! Belediye ve Valiliklerde çalışmak isteyenler buraya! Elinde o mesleği olanlar...

İŞKUR ile Belediye ve valiliklere farklı kadrolarda alım yapılacak. Kontenjan dağılımı ve başvuru detayları haberimizde! Bu ay yayımlanan Kamu İşçi alımı ilanlarına göre başvurular online gerçekleştirilecek. Bazı başvurular ise şahsen ilgili kuruma veya e-posta yolu ile başvuru yapılabilir. İşte yoğun olarak araştırılan Hangi şehirde işçi alımı yapılacak? Alım yapılacak kadrolar hangileridir? Kimler başvuruda bulunabilecek? Yayımlanan İşkur ilanları ve son başvuru tarihleri nelerdir? soruların yanıtları...