İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?

İŞKUR'un istatistik bültenine göre, Kasım ayında kurum aracılığıyla 101 bin 771 işe yerleşme gerçekleşti. Böylece bu yılın 11 ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı 1 milyon 302 bini aştı.

İŞKUR Ocak-Kasım döneminde 498 bin 469 kadın, 475 bin 865 genç, 38 bin 472 engelli ve 246 bin 402 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık etti.

Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi' mesleklerinde oldu.

İMALATTA İHTİYAÇ VAR