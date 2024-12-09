İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?

İş arayanlar ile iş verenleri buluşturan, Türkiye'de istihdama İŞKUR katkısı sürüyor.
İŞKUR'un istatistik bültenine göre, Kasım ayında kurum aracılığıyla 101 bin 771 işe yerleşme gerçekleşti. Böylece bu yılın 11 ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı 1 milyon 302 bini aştı.
İŞKUR Ocak-Kasım döneminde 498 bin 469 kadın, 475 bin 865 genç, 38 bin 472 engelli ve 246 bin 402 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık etti.
Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi' mesleklerinde oldu.
Açık işlerde ilk sırayı 18 bin 355 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 181 kişiyle temizlik görevlisi, bin 810 kişiyle makineci (dikiş), bin 242 kişiyle paketleme ve bin 241 kişiyle konfeksiyon işçisi takip ediyor.
Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da dikkat çekiyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.