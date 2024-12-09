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İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı artmaya devam ediyor. 11 ayda İŞKUR aracılığıyla işe girenler 1.3 milyonu aştı. Halen 78 bini açık iş bulunurken, en çok hangi alanlarda alım yapıldığı ve personel arandığı da belli oldu. İşte detayları…

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 19:35 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 19:48
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?

İş arayanlar ile iş verenleri buluşturan, Türkiye'de istihdama İŞKUR katkısı sürüyor.

İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?

İŞKUR'un istatistik bültenine göre, Kasım ayında kurum aracılığıyla 101 bin 771 işe yerleşme gerçekleşti. Böylece bu yılın 11 ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı 1 milyon 302 bini aştı.

İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?

İŞKUR Ocak-Kasım döneminde 498 bin 469 kadın, 475 bin 865 genç, 38 bin 472 engelli ve 246 bin 402 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık etti.

İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?

Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi' mesleklerinde oldu.

İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
İMALATTA İHTİYAÇ VAR
İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Kasım ayında 169 bin 528, Ocak-Kasım döneminde ise 2 milyon 407 bin oldu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (948 bin 265 açık iş) imalat sanayii sektöründe oluşurken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve servis elemanı (garson)' mesleklerinde görüldü.
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
İLANLARA GÖRE AÇIK İŞLER
İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 1 milyon 327 bini aştı. İŞKUR'da halen 78 bini aşkın açık iş bulunuyor.
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?

Açık işlerde ilk sırayı 18 bin 355 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 181 kişiyle temizlik görevlisi, bin 810 kişiyle makineci (dikiş), bin 242 kişiyle paketleme ve bin 241 kişiyle konfeksiyon işçisi takip ediyor.

İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?

Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da dikkat çekiyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10 MESLEK
11 aylık dönemde işe yerleştirmede ilk 10 sırayı alan meslekler şöyle:
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
Açık iş: 79.083 İşe yerleştirme: 66.742
TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI
Açık iş: 68.705 İşe yerleştirme: 64.324
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
REYON GÖREVLİSİ
Açık iş: 55.096 İşe yerleştirme: 48.107
KONFEKSİYON İŞÇİSİ
Açık iş: 48.882 İşe yerleştirme: 38.425
SERVİS ELEMANI (GARSON)
Açık iş: 58.477 İşe yerleştirme: 37.030
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)
Açık iş: 36.238 İşe yerleştirme: 30.305
SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI
Açık iş: 52.949 İşe yerleştirme: 30.223
MARKET ELEMANI
Açık iş: 35.996 İşe yerleştirme: 29.996
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)
Açık iş: 25.174 İşe yerleştirme: 23.475
ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
Açık iş: 28.462 İşe yerleştirme: 22.066
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
EN ÇOK AÇIK NEREDE? İŞTE MESLEKLERE GÖRE AÇIK İŞLER
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL): 18.355
TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 3.181
MAKİNECİ (DİKİŞ): 1.810
PAKETLEME İŞÇİSİ: 1.242
KONFEKSİYON İŞÇİSİ: 1.241
SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI: 1.187
AMBAR/DEPO GÖREVLİSİ: 1.143
SERVİS ELEMANI (GARSON): 1.115
ÖN MUHASEBECİ: 904
ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA: 880
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
KASİYER: 825
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ): 801
REYON GÖREVLİSİ: 763

BÜRO MEMURU (GENEL): 736

ELEKTRİKÇİ (GENEL): 637

GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 624

GAZALTI KAYNAKÇISI (MIG-MAG KAYNAKÇISI): 582

BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK): 573

ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ: 562

AŞÇI: 526
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
FORKLİFT OPERATÖRÜ: 524

BULAŞIKÇI (STEVARD): 519

MARKET ELEMANI: 518

SATIŞ DANIŞMANI / UZMAN YARDIMCISI: 503

DEPO İŞÇİSİ (ELLEÇLEME): 501

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA): 489

SEVKİYAT GÖREVLİSİ: 486

PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI: 467

BEDEN İŞÇİSİ (İNŞAAT): 446

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI (POMPACI): 438
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
KALİTE KONTROLCÜ: 431

MUTFAK GÖREVLİSİ: 421

KAYNAKÇI: 371

LOJİSTİK ELEMANI: 355

AŞÇI YARDIMCISI: 343

CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRÜ: 340

BEDEN İŞÇİSİ (TAŞIMA, YÜKLEME-BOŞALTMA): 331

KAMYON ŞOFÖRÜ: 323

MEKANİK BAKIM ONARIMCISI: 322

OTO BAKIM-ONARIMCISI (OTOMOTİV MEKANİKCİSİ): 321
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
GENEL ALAN TEMİZLEME GÖREVLİSİ/MEYDANCI: 320
MERMER İŞÇİSİ: 294

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI: 292

DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (MAKİNE İLE): 281

DEPO SEVKİYAT SORUMLUSU: 279

ELEKTRİK TEKNİSYENİ: 270

DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ: 270
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