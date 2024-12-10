SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Yıl sonuna yaklaşırken emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hız kazandı. Bankalar maaş taşıma ve taahhüt şartlarıyla birlikte emeklilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Aralık ayı kampanyaları kapsamında promosyon tutarları 24 bin liraya kadar ulaştı.
Akbank: 15 Bin Liraya Kadar Nakit Promosyon
Akbank, maaş tutarına göre 6.250 ila 15.000 lira arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ayrıca her otomatik fatura ödeme talimatı için 500 lira chip para, toplamda 2.500 liraya kadar ek ödül veriyor.
Albaraka Türk: 15.600 Liraya Varan Promosyon
Maaşını Albaraka Türk'e taşıyan emekliler 6.500 ila 15.600 lira arasında promosyon alabiliyor.
DenizBank: Mobil Kullanıcılara Ek Avantajlar
DenizBank maaşa göre 5.000 ila 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yapıyor.
MobilDeniz uygulamasını indirenlere ek 1.000 lira, kredi kartı başvurusu yapanlara ise 2.000 lira daha veriliyor. Otomatik ödeme talimatı verenler 4.000 liraya kadar ek kazanç sağlayabiliyor.
Garanti BBVA ve ING: 15.000 Liraya Kadar Promosyon
Garanti BBVA ve ING, maaş tutarına göre 6.250 ila 15.000 lira arasında promosyon sunuyor.
ING ayrıca otomatik ödeme talimatlarına 600 lira, Turuncu Hesap kampanyası ile 2.000 lira ek ödeme avantajı sağlıyor.
TEB: 12.000 Liraya Ek 9.000 Lira Avantaj
TEB maaş tutarına göre 5.000 ila 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yaparken fatura talimatı veren emeklilere 9.000 lira ek ödül sunuyor.
Devlet Bankalarından Avantajlar
Ziraat Bankası: 12.000 liraya kadar promosyon sunuyor. Bankkart kullanıcıları, sağlık ve market harcamalarında toplamda 3.000 liraya varan Bankkart lira kazanabiliyor.
VakıfBank: Promosyon tutarını 12.000 liraya kadar çıkarıyor ve emekli kartı ile yapılan harcamalara aylık 1.000 lira, yıllık toplamda 12.000 lira ek ödeme sağlıyor.
Halkbank: Maaş tutarına göre 5.000 ila 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca kredi kartı harcamalarında tiyatro ve sinema gibi harcamalarda yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.
Promosyon Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Emekliler için bankaların sunduğu ek avantajlar, promosyon seçiminde belirleyici oluyor.
Otomatik ödeme talimatları, emekli yakınlarını davet etme ödülleri ve kredi kartı avantajlarıyla birlikte hesaplanan toplam kazançlar, yıl sonu promosyon kampanyalarının cazibesini artırıyor.
Aralık ayı fırsatlarını kaçırmamak için emekliler promosyon tekliflerini karşılaştırarak kendileri için en uygun bankayı seçebilir.