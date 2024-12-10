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SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Bankalar yıl sonu yaklaşırken emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Promosyon ödemelerinde rekabet hız kazanırken bir banka 24 bin lira ile en yüksek ödemeyi sunuyor. Diğer bir banka ise 21 bin liraya varan ödeme yaparken 4 banka 20 bin liraya kadar promosyon imkanlarıyla dikkat çekiyor. İşte güncellenen promosyon tutarları ve bankaların ek avantajları.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 08:02 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 08:02
SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Yıl sonuna yaklaşırken emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hız kazandı. Bankalar maaş taşıma ve taahhüt şartlarıyla birlikte emeklilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Aralık ayı kampanyaları kapsamında promosyon tutarları 24 bin liraya kadar ulaştı.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Akbank: 15 Bin Liraya Kadar Nakit Promosyon

Akbank, maaş tutarına göre 6.250 ila 15.000 lira arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ayrıca her otomatik fatura ödeme talimatı için 500 lira chip para, toplamda 2.500 liraya kadar ek ödül veriyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Maaş günü öncesindeki 4 gün boyunca faizsiz artı para kullanımı da sağlanıyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Albaraka Türk: 15.600 Liraya Varan Promosyon

Maaşını Albaraka Türk'e taşıyan emekliler 6.500 ila 15.600 lira arasında promosyon alabiliyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Buna ek olarak 2 otomatik ödeme talimatı karşılığında 1.400 lira ve her emekli yakını için 500 lira, toplamda 3.000 liraya kadar ödül imkanı sunuluyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

DenizBank: Mobil Kullanıcılara Ek Avantajlar

DenizBank maaşa göre 5.000 ila 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yapıyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

MobilDeniz uygulamasını indirenlere ek 1.000 lira, kredi kartı başvurusu yapanlara ise 2.000 lira daha veriliyor. Otomatik ödeme talimatı verenler 4.000 liraya kadar ek kazanç sağlayabiliyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Garanti BBVA ve ING: 15.000 Liraya Kadar Promosyon

Garanti BBVA ve ING, maaş tutarına göre 6.250 ila 15.000 lira arasında promosyon sunuyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

ING ayrıca otomatik ödeme talimatlarına 600 lira, Turuncu Hesap kampanyası ile 2.000 lira ek ödeme avantajı sağlıyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

TEB: 12.000 Liraya Ek 9.000 Lira Avantaj

TEB maaş tutarına göre 5.000 ila 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yaparken fatura talimatı veren emeklilere 9.000 lira ek ödül sunuyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Bu ek ödeme özellikle maaşı düşük olan emekliler için büyük bir fırsat.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Devlet Bankalarından Avantajlar
Ziraat Bankası: 12.000 liraya kadar promosyon sunuyor. Bankkart kullanıcıları, sağlık ve market harcamalarında toplamda 3.000 liraya varan Bankkart lira kazanabiliyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

VakıfBank: Promosyon tutarını 12.000 liraya kadar çıkarıyor ve emekli kartı ile yapılan harcamalara aylık 1.000 lira, yıllık toplamda 12.000 lira ek ödeme sağlıyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Halkbank: Maaş tutarına göre 5.000 ila 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca kredi kartı harcamalarında tiyatro ve sinema gibi harcamalarda yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Promosyon Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Emekliler için bankaların sunduğu ek avantajlar, promosyon seçiminde belirleyici oluyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Otomatik ödeme talimatları, emekli yakınlarını davet etme ödülleri ve kredi kartı avantajlarıyla birlikte hesaplanan toplam kazançlar, yıl sonu promosyon kampanyalarının cazibesini artırıyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Aralık ayı fırsatlarını kaçırmamak için emekliler promosyon tekliflerini karşılaştırarak kendileri için en uygun bankayı seçebilir.

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