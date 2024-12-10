SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 21.500 TL ödeme jesti: Son 3 hafta kala bankalar oranları yeniledi! 12.500, 15.550, 19.750 lira alana...

Yıl sonuna yaklaşırken emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hız kazandı. Bankalar maaş taşıma ve taahhüt şartlarıyla birlikte emeklilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Aralık ayı kampanyaları kapsamında promosyon tutarları 24 bin liraya kadar ulaştı.

Akbank: 15 Bin Liraya Kadar Nakit Promosyon Akbank, maaş tutarına göre 6.250 ila 15.000 lira arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ayrıca her otomatik fatura ödeme talimatı için 500 lira chip para, toplamda 2.500 liraya kadar ek ödül veriyor.

Maaş günü öncesindeki 4 gün boyunca faizsiz artı para kullanımı da sağlanıyor.

Albaraka Türk: 15.600 Liraya Varan Promosyon Maaşını Albaraka Türk'e taşıyan emekliler 6.500 ila 15.600 lira arasında promosyon alabiliyor.