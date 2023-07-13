Altın fiyatları 2 gün sonra bu seviyede olacak! Yeni rota bu fiyat! Kıyıda köşede altını olanlar dikkat kuyumcular açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yılın ilk yarısında altının yatırımcısına en çok kazandıran enstrüman olduğunu belirtti. Gram altın fiyatıyla ilgili yorum yaparken, aynı zamanda Borsa İstanbul 100 Endeksi, dolar-euro, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş için de tahminlerini açıkladı. Özellikle 12 Temmuz Çarşamba gününe dikkat çeken İslam Memiş ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda dalgalanmalar olacağını ifade etti.
13.07.2023 10:39 - Son Güncelleme: 13.07.2023 10:41
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için önemli bir uyarıda bulundu ve 12 Temmuz Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanan olan ABD enflasyon verisinin sonrasında piyasalarda dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti. Memiş, bu nedenle yatırımcıların bant aralıklarını göz önünde bulundurarak işlem yapmaları gerektiğini vurguladı. Cuma günü fiyatlarda değişiklik yaşanacağı ise piyasa uzmanlarının belirttiği başka bir detay oldu.