Altın fiyatları 2 gün sonra bu seviyede olacak! Yeni rota bu fiyat! Kıyıda köşede altını olanlar dikkat kuyumcular açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için önemli bir uyarıda bulundu ve 12 Temmuz Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanan olan ABD enflasyon verisinin sonrasında piyasalarda dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti. Memiş, bu nedenle yatırımcıların bant aralıklarını göz önünde bulundurarak işlem yapmaları gerektiğini vurguladı. Cuma günü fiyatlarda değişiklik yaşanacağı ise piyasa uzmanlarının belirttiği başka bir detay oldu.