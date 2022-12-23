İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir? En az 8.500 TL maaşla en az ilköğretim mezunu işçi alımı başvuru ilanları!

İŞKUR en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanlarına start verdi. Bazı ilanlara baktığımız vakit o ilde 1 yıldır ikamet ediyor olma koşulu bulunuyor. İlanlara başvurmak bağlamında siteye kayıt olmanız lazım. İŞKUR üzerinden kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden de hızlıca kayıt olma şansınız bulunuyor. İşte İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru detayları.