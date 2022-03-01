İŞKUR çalışmayan annelere 8 bin 540 lira destek veriyor! 0-15 yaş çocuğu olan annelere müjde! İŞKUR anne desteği başvuru şartları ise…

Milyonlarca kişiyi istihdam eden ve hem toplumsal hem de bireysel ekonomiye katkı sağlayan İŞKUR'dan 0-15 yaş çocuğu olan annelere müjdeli haber geldi. İŞKUR çalışmayan annelere 8 bin 540 lira destek veriyor ve başvuru yapmak isteyenler aranan şartların neler olduğunu merak ediyor. İŞKUR'un işi olmayan fakat çalışmak isteyen kadınların iş hayatına katılmasını sağlamak amacıyla verdiği bu destekten mesleki eğitim kurslarına katılanlar yararlanabiliyor. İŞKUR anne desteği başvuru şartlarını tüm detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.