Ak Partinin EYT dosyası! 1 Mart EYT son dakika müjdesi! EYT yasası çıkınca hemen emekli olacaklar için 5 adımlı çalışma kapsamı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla her yeni gün değişik detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Emekli ve memurlar amacıyla Ocak 2022 itibariyle zam düzenlemesinin yapılmasının sonrasında gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi memnuniyetle karşılanmıştı. Sırada çoğu vatandaşların mağduriyet yaşadığı EYT konusu ile ilgili yapılacak düzenlemenin yer alması ise ilgi çekiyor. Ortaya çıkan yeni detaylar ise düzenlemenin kimleri kapsayacağı konusu ile ilgili ipuçlarını verdi. Peki EYT çalışmaları hangi aşamada? İşte EYT düzenlemesinde merak edilen o detaylar...
EYT Düzenlemesinde Öne Çıkan Kritik Detaylar
Milyonlarca kişinin gözü kulağı önümüzdeki dönemde yapılacak EYT düzenlemesinde. Özellikle son dönemde emeklilikle ilgili yeni düzenlemelerin ortaya çıkmasının ardından merakla beklenen EYT düzenlemesinde hangi konularda ne gibi formülerin uygulanacağı merak ediliyor.
Konuya ilişkin önemli detayları aktaran Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT başta olmak üzere birçok konunun gündeminde olduğuna ve ilgili bakanlık ile tüm konular üzerinde çalışmaya devam ettikleri ifade edildi.
2022 yılı için 5 farklı adımlı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Akbaşoğlu, bu konular arasında EYT düzenlemesinin de yer aldığını belirtti. Ayrıca emeklilikle ilgili daha pek çok farklı detay çalışmalar kapsamında değerlendirmeye alındı.
5 Adımlı Çalışma İçinde EYT Meselesine De Yer Verildi!
2022 yılı için ilgili bakanlık ile beraber çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Ak Parti Grup Başkavekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 5 adımlı çalışmanın sırasıyla çözüme kavuşturulduğu aktarıldı.