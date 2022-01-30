İŞKUR başvuruları başlattı! KPSS’li ve KPSS’siz 66 bin 552 personel alınacak! Bekçi, hastane personeli, güvenlik görevlisi, muhasebeci, sekreter...

2022 yılının ilk büyük işe alımları başlıyor! İŞKUR'dan duyuru geldi. KPSS'li ve KPSS'siz 66 bin 552 personel alınacak! Bekçi, hastane personeli, güvenlik görevlisi, muhasebeci, sekreter ve daha bir çok meslek dalında işe alımlar gerçekleştirilecek. Genel e özel şartları taşıyanlar hemen başvurup görüşme için çağırılacak. Her ilan için farklı şartlar belirtildiğinden başvuracak adayların şartları tek tek incelemesi gerekiyor. Ayrıca her ilanın başvuru süresi de değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...