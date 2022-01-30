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Haberler Ekonomi İŞKUR başvuruları başlattı! KPSS’li ve KPSS’siz 66 bin 552 personel alınacak! Bekçi, hastane personeli, güvenlik görevlisi, muhasebeci, sekreter...

İŞKUR başvuruları başlattı! KPSS’li ve KPSS’siz 66 bin 552 personel alınacak! Bekçi, hastane personeli, güvenlik görevlisi, muhasebeci, sekreter...

İş arayanlara güzel haber geldi 66 bin 552 kişi alınacak. Başvuruların başladığı duyuruldu. İŞKUR Şubat ayı için açık iş ilanlarını güncelledi. Buna göre Şubat ayında bekçiden, hastane personeline, beden işçisinden sekretere, güvenlik görevlisinden muhasebeciye kadar aklınıza gelebilecek pek çok meslek için alım yapılacak. Alımların bazılarında KPSS şartı aranırken, bazılarında ise KPSS şartı bulunmuyor. İŞKUR başvuruların da başladığını duyurdu. İşte bekçi, hastane personeli, beden işçisi, muhasebeci, güvenlik görevlisi, sekreter alımı başvuruları hakkında tüm bilgiler...

30.01.2022 16:10 - Son Güncelleme: 30.01.2022 16:10
İŞKUR başvuruları başlattı! KPSS’li ve KPSS’siz 66 bin 552 personel alınacak! Bekçi, hastane personeli, güvenlik görevlisi, muhasebeci, sekreter...

2022 yılının ilk büyük işe alımları başlıyor! İŞKUR'dan duyuru geldi. KPSS'li ve KPSS'siz 66 bin 552 personel alınacak! Bekçi, hastane personeli, güvenlik görevlisi, muhasebeci, sekreter ve daha bir çok meslek dalında işe alımlar gerçekleştirilecek. Genel e özel şartları taşıyanlar hemen başvurup görüşme için çağırılacak. Her ilan için farklı şartlar belirtildiğinden başvuracak adayların şartları tek tek incelemesi gerekiyor. Ayrıca her ilanın başvuru süresi de değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...

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İŞKUR başvuruları başlattı! KPSS’li ve KPSS’siz 66 bin 552 personel alınacak! Bekçi, hastane personeli, güvenlik görevlisi, muhasebeci, sekreter...

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden duyuru yapıldı. Şubat ayının gelmesi ile birlikte İŞKUR açık iş ilanlarını bir bir güncelledi. İŞKUR Şubat 2022'de alım yapılacak meslek kollarını ve sayısını açıkladı.

İŞKUR başvuruları başlattı! KPSS’li ve KPSS’siz 66 bin 552 personel alınacak! Bekçi, hastane personeli, güvenlik görevlisi, muhasebeci, sekreter...

Beden İşçisi (Genel) 13 bin 374, Temizlik Görevlisi 2619, Güvenlik Görevlisi 1477, Satış Danışmanı / Uzmanı 1400, Garson (Servis Elemanı) 950, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1180, Konfeksiyon İşçisi 101, Ön Muhasebeci 1141, Güvenlik Görevlisi 949, Bekçi 45 personel alımı yapılacak.

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İŞKUR başvuruları başlattı! KPSS’li ve KPSS’siz 66 bin 552 personel alınacak! Bekçi, hastane personeli, güvenlik görevlisi, muhasebeci, sekreter...

ARANAN ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İŞKUR başvuruları başlattı! KPSS’li ve KPSS’siz 66 bin 552 personel alınacak! Bekçi, hastane personeli, güvenlik görevlisi, muhasebeci, sekreter...

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

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