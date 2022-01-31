Damaklarınızı lezzetlendirecek seçenekler sizleri bekliyor! 7,50 TL’ye BİM’de satışa çıkacak! 1 Şubat Salı BİM aktüel katalog…

Tüm illerden vatandaşların gündemde en çok araştırdığı konular arasında market fiyatları yer alıyor. Özellikle BİM aktüel kataloğunu takip edenler Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünleri stoklar bitmeden yakalamk istiyor. Bu Salı BİM'de yine birbirinden güzel gıda ürünleri yer alıyor ve evde kayfe keyfi ile kafeye gitmiş hissiyatı yaratacak. 7,50 TL'ye BİM'de satışa çıkacak olan ürünlerin yanı sıra filtre kahve çeşitli aromaları ile damaklarınızı lezzetlendirmeye hazırlanıyor. 1 Şubat Salı BİM aktüel katalog haberimizde yer alıyor. Fiyatları inceleyerek alacaklarınızı listeleyebilirsiniz.