İlk kez satın alacaklar için 42 bin TL devlet desteği! Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Hibe desteğinden yararlanmak için…
İhtiyaç sahibi olanlara, birikimleri ile ilk kez sahibi olmanın hayalini kuranlara devletten destekler gelmeye devam ediyor. En dikkat çeken ve yoğun ilgi görenler arasında 42 bin TL hibe desteği yer alıyor ve başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. Kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar 5 yıl birikim kurallarına uyduğunda ve gerekli tüm şartları karşıladığında devletten hibe desteği alabiliyor. İşte ayrıntılar!
Uzun yıllar kirada oturan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar birikimlerinin yanı sıra destek bekliyor ve devletten de bu destek veriliyor. İlk kez satın alacaklar 42 bin TL hibe desteğinden yararlanabilir ve bunun için belli bazı şartların yerine getirilmiş olması oldukça önemli. 2022 yılıyla birlikte devletin ev alacaklara verdiği hibe desteği katkısı da arttı ve daha da yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle 5 yıl birikim kuralına dikkat etmek gerekiyor. İşte hibe desteğine ilişkin tüm bilgiler!
Devlet birçok konuda tasarruf sahiplerinin yanında yer alıyor.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor. Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında ev almak isteyenlerin de devlet yanında. Bu maksatla açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor.