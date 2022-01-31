İlk kez satın alacaklar için 42 bin TL devlet desteği! Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Hibe desteğinden yararlanmak için…

Uzun yıllar kirada oturan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar birikimlerinin yanı sıra destek bekliyor ve devletten de bu destek veriliyor. İlk kez satın alacaklar 42 bin TL hibe desteğinden yararlanabilir ve bunun için belli bazı şartların yerine getirilmiş olması oldukça önemli. 2022 yılıyla birlikte devletin ev alacaklara verdiği hibe desteği katkısı da arttı ve daha da yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle 5 yıl birikim kuralına dikkat etmek gerekiyor. İşte hibe desteğine ilişkin tüm bilgiler!