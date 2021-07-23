Hesaba tek seferde 5 bin TL! Çok işinize yarayacak! 30 günde minimum 200 lira taksit

Hesaba tek seferde 5 bin TL! Çok işinize yarayacak! 30 günde minimum 200 lira taksitle ceplerinizi yormayacak kredi fırsatı Halkbank tarafından duyuruldu. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli kredi imkanı dikkat çekti. %1,60 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Ayrıca müşterinin maaşını da Halkbank'tan alması gerekiyor.