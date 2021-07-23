Hesaba tek seferde 5 bin TL! Çok işinize yarayacak! 30 günde minimum 200 lira taksit
Emeklilere sunulan mini kredi fırsatıyla 5 bin TL'ye kadar anında nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Üstelik taksit ödemesi de 36 aylık vadede 193 liraya denk geliyor. Halkbank'tan emekli müşterilerine özel çok cazip bir mini kredi teklifi sunuldu. Üst limitin 5 bin lira olarak duyurulduğu fırsatta 1,58 kredi faiz oranı dikkat çekerken 36 aylık vadede aylık ödemeniz 192 lira 90 kuruş olacak. Maaşını bankadan alan ya da taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat anında nakit ihtiyacı olanların çok işine yarayacak. Başvuru yapmayı düşünenler için banka detaylı olarak kampanyayla ilgili bilgileri paylaştı.
23.07.2021 12:01
- Son Güncelleme: 23.07.2021 12:01
Hesaba tek seferde 5 bin TL! Çok işinize yarayacak! 30 günde minimum 200 lira taksitle ceplerinizi yormayacak kredi fırsatı Halkbank tarafından duyuruldu. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli kredi imkanı dikkat çekti. %1,60 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Ayrıca müşterinin maaşını da Halkbank'tan alması gerekiyor.
TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI
5.000 TL'ye kadar krediyi aylık %1,60 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.