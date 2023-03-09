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Haberler Ekonomi İŞKUR Bakanlık 163 BİN 700 personel alacak! Minimum 8.500 TL maaşla KPSS'li KPSS'siz, sınavsız ilanlar! Sağlık Bakanlığı, hastane, özel sektör, kamu, TYP...

İŞKUR Bakanlık 163 BİN 700 personel alacak! Minimum 8.500 TL maaşla KPSS'li KPSS'siz, sınavsız ilanlar! Sağlık Bakanlığı, hastane, özel sektör, kamu, TYP...

Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 96 bin 200 işçi ararken, 2 bakanlık da 67 bin 500 personel alımı için kolları sıvadı. Peki iş arayanlar nasıl başvuru yapacak? En çok açık hangi mesleklerde? İşte bu soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
09.03.2023 09:54 - Son Güncelleme: 09.03.2023 09:55
İŞKUR Bakanlık 163 BİN 700 personel alacak! Minimum 8.500 TL maaşla KPSS’li KPSS’siz, sınavsız ilanlar! Sağlık Bakanlığı, hastane, özel sektör, kamu, TYP...

Hem kamu hem de özel sektör yeni istihdam yaratmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için hazırlıklarını sürdürürken, deprem bölgesinde toplum yararına işlerde 25 bin kişiye iş kapısı açan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sayıyı 50 bine çıkartmak için kolları sıvamış durumda.

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İŞKUR Bakanlık 163 BİN 700 personel alacak! Minimum 8.500 TL maaşla KPSS’li KPSS’siz, sınavsız ilanlar! Sağlık Bakanlığı, hastane, özel sektör, kamu, TYP...

Özel sektörde ise halen İŞKUR aracılığıyla 96 bin 200 işçi aranıyor. İŞKUR'a başvuran işverenler en çok beden işçisi alımı için harekete geçmiş durumda.

İŞKUR Bakanlık 163 BİN 700 personel alacak! Minimum 8.500 TL maaşla KPSS’li KPSS’siz, sınavsız ilanlar! Sağlık Bakanlığı, hastane, özel sektör, kamu, TYP...

19 bin 660 beden işçisi için başvuru ilanı bulunurken, açık işlerde beden işçilerini 2 bin 869 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 263 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 115 kişiyle gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 952 kişiyle satış danışmanı izliyor.

İŞKUR Bakanlık 163 BİN 700 personel alacak! Minimum 8.500 TL maaşla KPSS’li KPSS’siz, sınavsız ilanlar! Sağlık Bakanlığı, hastane, özel sektör, kamu, TYP...

İMALAT İLK SIRADA

İŞKUR'un yılbaşından bu yana işe yerleştirdiği personel sayısı ise 175 bini aştı.

İŞKUR Bakanlık 163 BİN 700 personel alacak! Minimum 8.500 TL maaşla KPSS’li KPSS’siz, sınavsız ilanlar! Sağlık Bakanlığı, hastane, özel sektör, kamu, TYP...

Şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 65 bin 313 işe yerleşme gerçekleştirilirken, ilk 2 ayda sağlanan istihdam 147 bin 405'e ulaştı.

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