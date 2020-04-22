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Benzine 8 kuruş indirim yapıldı! İşte 22 Nisan Çarşamba il il pompa fiyatları

Son dakika haberi... Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirimler gerçekleşmeye başladı. Brent petrol 15 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bununla birlikte benzinin litre fiyatı 8 kuruş ucuzladı. Peki hangi ilde akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatlarında son durum ne? İşte illere göre yeni benzin fiyatları...

22.04.2020 08:57 - Son Güncelleme: 22.04.2020 09:07
Benzine 8 kuruş indirim yapıldı! İşte 22 Nisan Çarşamba il il pompa fiyatları

Adana

Fiyat: 5.31 lira

Adıyaman

Fiyat: 5.33 lira

Afyon

Fiyat: 5.33 lira

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Benzine 8 kuruş indirim yapıldı! İşte 22 Nisan Çarşamba il il pompa fiyatları

Ağrı

Fiyat: 5.40 lira

Aksaray

Fiyat: 5.33 lira

Amasya

Fiyat: 5.32 lira

Benzine 8 kuruş indirim yapıldı! İşte 22 Nisan Çarşamba il il pompa fiyatları

Ankara

Fiyat: 5.26 lira

Antalya

Fiyat: 5.34 lira

Aydın

Fiyat: 5.30 lira

Benzine 8 kuruş indirim yapıldı! İşte 22 Nisan Çarşamba il il pompa fiyatları

Balıkesir

Fiyat: 5.31 lira

Bartın

Fiyat: 5.23 lira

Batman

Fiyat: 5.41 lira

Benzine 8 kuruş indirim yapıldı! İşte 22 Nisan Çarşamba il il pompa fiyatları

Bilecik

Fiyat: 5.20 lira

Bolu

Fiyat: 5.21 lira

Burdur

Fiyat: 5.35 lira

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