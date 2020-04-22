Haberler Galeri Ekonomi Benzine 8 kuruş indirim yapıldı! İşte 22 Nisan Çarşamba il il pompa fiyatları

Benzine 8 kuruş indirim yapıldı! İşte 22 Nisan Çarşamba il il pompa fiyatları

Son dakika haberi... Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirimler gerçekleşmeye başladı. Brent petrol 15 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bununla birlikte benzinin litre fiyatı 8 kuruş ucuzladı. Peki hangi ilde akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatlarında son durum ne? İşte illere göre yeni benzin fiyatları...

22.04.2020 08:57 - Son Güncelleme: 22.04.2020 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





