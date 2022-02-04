İŞKUR aciliyetle duyurdu! Ortalama 4.890 TL maaşla işbaşı yapabilirsiniz! 81 ilde 18-40 yaş arası 1.349 Müşteri Temsilcisi alınacak!
Türkiye İş Kurumu tarafından Şubat ayı için yeni ilanlar yayınlanmaya başlandı. Yayınlanan ilanlarla birlikte kamu ve özel sektörde çeşitli kadrolara personel istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden 1.349 Müşteri Temsilcisi alımı yapılacağı duyuruldu. Adayların Türkiye'nin çeşitli illerinde ve taşra teşkilatlarında görevlendirileceği belirtildi. Aynı zamanda adaylardan KPSS puanı şartı aranmazken en az lise mezunu olmaları isteniyor. İşte 2022 İŞKUR personel alımı başvuru detayları!
04.02.2022 12:41
- Son Güncelleme: 04.02.2022 12:41
2022 Şubay ayı İŞKUR'un resmi internet sitesinde her hafta duyurulan güncel işçi alımı ilanları iş arayanlar tarafından merakla inceleniyor. Özellikle kurum tarafından açıklanan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinden 1.349 Müşteri Temsilcisi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte ilana dair başvuru şartları ve detaylar...
2022 İŞKUR ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Müşteri Temsilcisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın.