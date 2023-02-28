3600 kısmi emeklilik+5000 primle 50-55 yaş barajı oylanacak! EYT’de 4 maddelik Meclis finali! 99 ö. sigorta 15-20-25 yılı olan EYT fanusunda! Staj, son 3,5 yıl, 1261 prim...

EYT için Meclis aşaması başlıyor. Düzenleme ile SSK'lılarda 20-25 yıl hizmet süresi, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yılı olan emeklilik hakkı elde edecek. Gözler 28 Şubat saat 15:00'e çevrildi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular ve ardından maaş süreci başlayacak. Peki, EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? İşte AK Parti'den son açıklamalar ve gelişmeler haberimizde...