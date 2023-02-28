EYT’de karar zamanı! Kimler yasa çıkınca emekli olacak? EYT ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman yatırılacak?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

EYT'DE SON DURUM: MUSTAFA ELİTAŞ EYT AÇIKLAMASI! 27.02.2023