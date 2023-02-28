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EYT’de karar zamanı! Kimler yasa çıkınca emekli olacak? EYT ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman yatırılacak?

EYT düzenlemesi bugün TBMM Genel Kurulu gündemine geliyor. 9 Eylül 1999 (dahil) tarihinden sonra çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de düzenleme kapsamında emekli olabilecek. Genel Kurul'da görüşülüp kabul edildikten sonra yasalaşacak düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
28.02.2023 09:33 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:33
Kimler yasa çıkınca emekli olacak? EYT’de karar zamanı! Ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman yatırılacak?

2.2 milyon EYT'liyi hemen emekli edecek düzenleme bugün TBMM Genel Kurulu gündemine geliyor. En geç yarın da yasalaşması bekleniyor. İşte detayları...

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Kimler yasa çıkınca emekli olacak? EYT’de karar zamanı! Ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman yatırılacak?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

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Kimler yasa çıkınca emekli olacak? EYT’de karar zamanı! Ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman yatırılacak?

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Kimler yasa çıkınca emekli olacak? EYT’de karar zamanı! Ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman yatırılacak?

■ Borçlanma nasıl EYT'li yapar?
9 Eylül 1999 (dahil) tarihinden sonra çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de düzenleme kapsamında emekli olabilecek.

Kimler yasa çıkınca emekli olacak? EYT’de karar zamanı! Ne zaman yasalaşacak? İlk maaş ne zaman yatırılacak?

■ Ne zaman yürürlüğe girecek?
Genel Kurul'da görüşülüp kabul edildikten sonra yasalaşacak düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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