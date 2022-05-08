İŞKUR 96 BİN 075 işçi alacak! 20-48 yaş arası formu dolduran iş sahibi olacak! Vasıflı vasıfsız KPSS'siz sınavsız ilanlar açıldı! 4 ayda 475.878 kişi...
Mayıs 2022 İŞKUR işçi alımı ilanları merakla araştırılıyor. Yeni ay için hazırlık yapan binlerce özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını tek tek açıklıyor. Mayıs ayının ilk haftalarında işçi alımı ilanlarıyla özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için ilanlara bakmak istiyor. Şu anda açık iş sayısı 96 bin 75 kişi olarak duyuruldu. İşte Mayıs ayı İŞKUR personel alımı ilanları 2022!
Yıllardır iş arayanların aradığı sektörde iş bulması sürecinde önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyuruyor. Kurum tarafından 2022 yılının ilk gününden bugüne kadar 475 bin 878 kişi işine kavuştu. Mayıs ayında yapılacak olan kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlarını kapsamlı bir şekilde açıkladı. İlan sayfasında yer alan ilanlar güncel olan işçi alımı sayısı ise 96 bin 75 kişi olarak ifade edildi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı olacak.
96 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 96 bini aştı.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.