Acele edin son 4 gün kaldı! Maaşı 3.500, 4.000, 5.000 TL olan tüm emekliler alıyor! Emekliye 1.500 TL nakit ödeme!
Emekliye başvuru yaparak 1.500 TL ödeme verileceği belirtildi. Başvuru yapan emeklilerin maaşlarını ilgili bankadan alıyor olması gerekiyor. İşte ödemeye dair merak edilenler...
27.10.2022 15:50 - Son Güncelleme: 27.10.2022 15:50
Emekli maaşını taşıyanlara özel 7.500 TL'ye varan ödül ayrıcalığı!
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilerimize 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı!
Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar olan EFT işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT ve havale işlemleri dahil değildir.)