EMEKLİYE 3’Ü 1 ARADA MAAŞ | 16.4 milyon SSK-BAĞKUR’luya zam farkı, 21 bin TL promosyon, 5.000 TL ikramiye...

İlk bayram ikramiyesi, 24-28 Mart arasında emeklilere ödenecek. İkinci ikramiye ise 2-5 Haziran arasında yatırılacak. 2024 yılında bayram ikramiyesi başına 3 bin TL olan tutarın bu yıl artırılması bekleniyor.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyelerinde önemli bir artış bekleniyor. Enflasyon oranındaki artışa bağlı olarak, bu yılki ikramiyelerin 3.500 TL ile 4.000 TL arasında bir tutara çıkması öngörülüyor.

1. Emekli İkramiyelerine Büyük Artış Geliyor: 5 Bin Liraya Kadar Yükselmesi Mümkün

Ancak yalnızca enflasyon oranındaki artışla sınırlı kalınmayıp, hükümetin başka bir iyileştirme yapması da söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye kadar yükselebilir.

Bu artışla birlikte, emekliler her iki bayram için toplamda 10 bin TL'ye kadar ikramiye alabilecek.