EMEKLİYE 3’Ü 1 ARADA MAAŞ | 16.4 milyon SSK-BAĞKUR’luya zam farkı, 21 bin TL promosyon, 5.000 TL ikramiye...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonundan geçen taban aylık artışı düzenlemesi, yasalaşma sürecinde son aşamaya geldi. Emeklilere yapılacak zamlı maaş ödemeleri cuma gününden itibaren başladı. Ancak ödemeler 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden yapılacak. Yasal düzenlemenin tam olarak yürürlüğe girmesinin ardından Şubat ayında aradaki farklar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
Emekli Maaş Zammı: Yüzde 15,75'e Varacak Artışlar
2025'in ilk maaş zammı oranı netleşti. Memur emeklilerine yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15.75 zam yapılacak. Bu artışla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselmiş oldu.
Temmuz'da İkinci Zam ve Ek Ödemeler
Emekliler için Temmuz ayı da büyük bir önem taşıyor. Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir artış daha yapılacak.
Ayrıca memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Bunun yanında taban aylık tutarları yeniden gözden geçirilecek ve refah payı eklenmesi gündemde.
İkramiyelerde Artış Beklentisi
Emekliler bu yıl da iki bayram ikramiyesi almaya devam edecek. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk gelirken, Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak.
İlk bayram ikramiyesi, 24-28 Mart arasında emeklilere ödenecek. İkinci ikramiye ise 2-5 Haziran arasında yatırılacak. 2024 yılında bayram ikramiyesi başına 3 bin TL olan tutarın bu yıl artırılması bekleniyor.
3'Ü 1 ARADA MAAŞ
1. Emekli İkramiyelerine Büyük Artış Geliyor: 5 Bin Liraya Kadar Yükselmesi Mümkün
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyelerinde önemli bir artış bekleniyor. Enflasyon oranındaki artışa bağlı olarak, bu yılki ikramiyelerin 3.500 TL ile 4.000 TL arasında bir tutara çıkması öngörülüyor.
Ancak yalnızca enflasyon oranındaki artışla sınırlı kalınmayıp, hükümetin başka bir iyileştirme yapması da söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye kadar yükselebilir.
Bu artışla birlikte, emekliler her iki bayram için toplamda 10 bin TL'ye kadar ikramiye alabilecek.
ÖDEME TAKVİMİ
- 30 MART-1 NİSAN: Ramazan Bayramı
- 24-28 MART: İlk bayram ikramiyesi
- 6-9 HAZİRAN: Kurban Bayramı
- 2-5 HAZİRAN: Kurban Bayramı ikramiyesi
2. Banka Promosyonlarında Yükselme
Emekliler maaşlarındaki artışın etkisiyle banka promosyonlarında da iyileştirme bekliyor. Zamlanan maaşlar sayesinde, birçok emekli daha yüksek bir maaş dilimine geçerek daha fazla promosyon alacak. Bankalar, emeklilerin promosyon tutarlarını güncellemek için başvurularını alacak.
Buna göre bankalar emeklilere 21 bin liraya varan ödeme yaparken, dört bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıkıyor.
3. Emeklilere Taban Aylık Farkları Şubat'ta Yatacak
Ocak ayında yapılan maaş zammı emekliler için önemli bir kazanç sağlarken yeni düzenleme kapsamında 12 bin 500 TL taban aylıkla başlayan emeklilere Ocak dönemi maaş ödemeleri öncesinde herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak. 2025 yılı için yapılacak artışlarla birlikte emeklilerin maaşları düzenlenirken yasal düzenlemenin tamamlanmasının ardından fark ödemeleri yapılacak.
Yasa onaylandığında Ocak maaşı ile ek ödeme dahil 14 bin 469 TL'nin altında maaş alan emeklilere 1.969 TL'ye varan farklar ödenecek.
Fark Ödemeleri Nasıl Hesaplanacak?
Şubat ayında yapılacak fark ödemeleri, Ocak ayında hesaba yatırılan maaşla karşılaştırıldığında, artan maaşların yansıması olarak ödenecek.
Örnek 1: 12 bin 500 TL Maaş Alan Emekli
Aralık ayı: Kök aylık 10.000 TL, ek ödeme 400 TL, toplam 10.400 TL, ancak hesaba yatırılan miktar 12.500 TL.
Ocak ayı: Yeni kök aylık 11.575 TL, yeni ek ödeme 463 TL, toplamda 12.038 TL. Şu anda hesaba yatan miktar 12.500 TL.
Fark ödemesi: Yeni düzenleme yasalaşınca, kök maaş 14.469 TL olacağı için, 12.500 TL maaş ödemesi yapan emekliye 1.969 TL fark ödenecek.
Örnek 2: 13 bin TL Maaş Alan Emekli
Aralık ayı: Kök aylık 11.000 TL, ek ödeme 440 TL, toplam 11.440 TL, hesaba yatırılan 12.500 TL.
Ocak ayı: Yeni kök aylık 12.732,50 TL, yeni ek ödeme 509,30 TL, toplamda 13.241,80 TL. Hesaba şu anda yatan miktar 13.241,80 TL.
Fark ödemesi: Yeni düzenlemeye göre 14.469 TL üzerinden hesaplanan fark, bu emekliye 1.227,20 TL ödenecek.
Örnek 3: 14 bin TL Maaş Alan Emekli
Aralık ayı: Kök aylık 11.500 TL, ek ödeme 460 TL, toplam 11.960 TL, hesaba yatırılan 12.500 TL.
Ocak ayı: Yeni kök aylık 13.311,25 TL, yeni ek ödeme 532,45 TL, toplamda 13.843,40 TL. Hesaba şu anda yatırılan 13.843,40 TL.
Fark ödemesi: Bu emekliye 625,60 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak.
Dul ve Yetim Maaşlarında Artış Başlıyor: Yeni Oranlar ve Taban Aylık Düzenlemesi
Dul ve yetim maaşı (ölüm aylığı) alan emekliler, vefat eden sigortalının bağlı olduğu kuruma göre maaşlarında artış görecek. Eğer vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur mensubuysa, maaş artışı oranı yüzde 15.75 olarak belirlenirken, Emekli Sandığı mensubu sigortalıların dul ve yetimleri için bu oran yüzde 11.54 olacak. Taban aylık uygulaması da dul ve yetim maaşlarında hisse oranına göre yapılacak.