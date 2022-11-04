BİM haftanın aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ 2022! Ev tekstili, kışlık giyim, züccaciye ürünleri...

BİM'de bu hafta indirimli ürünler satılacak. 4 Kasım'da başlayan indirimler 11 Kasım'a kadar sürecek. BİM yeni aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Bu Cuma gününden itibaren 81 ildeki tüm BİM zincir marketlerinde çeitli bir çok ürün indirimli haliyle raflardaki yeni almaya başladı. En dikkat çeken ürünler arasında ise Huawei marka Watch GT2 Akıllı Saat, ütü, Heifer marka Saç Kurutma Makinesi, 3+1 Basamak Profil Merdiven yer alıyor. Peki siz hangi indirimli ürünü arıyorsunuz? İşte LİSTE HALİNDE BİM haftanın aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ 2022!