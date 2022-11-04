BİM haftanın aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ 2022! Ev tekstili, kışlık giyim, züccaciye ürünleri...
BİM bu haftanın aktüel ürünlerini yayımladı. 4 Kasım 2022 tarihinden itibariyle BİM zincir marketlerinde özellikle ev ürünleri, giyim, elektronik ev aletlerinde büyük indirim var. İşte BİM açıklanan güncel indirimli ürünler LİSTESİ...
BİM'de bu hafta indirimli ürünler satılacak. 4 Kasım'da başlayan indirimler 11 Kasım'a kadar sürecek. BİM yeni aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Bu Cuma gününden itibaren 81 ildeki tüm BİM zincir marketlerinde çeitli bir çok ürün indirimli haliyle raflardaki yeni almaya başladı. En dikkat çeken ürünler arasında ise Huawei marka Watch GT2 Akıllı Saat, ütü, Heifer marka Saç Kurutma Makinesi, 3+1 Basamak Profil Merdiven yer alıyor. Peki siz hangi indirimli ürünü arıyorsunuz? İşte LİSTE HALİNDE BİM haftanın aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ 2022!
BİM 4 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE!
2'li Puzzle 32,50 TL,
Lisanslı Pipetli Bardak 15 TL,
Amerikan Servis 15 TL,
Lisanslı Gece Lambası 34,50 TL,
Karma Etkinlik Kitapları 14,50 TL,
Lisanslı Balon 6'lı 8,50 TL,
Kumbara 14,50 TL,
TRT Çocuk Sürpriz Kutusu 39,50 TL,
3 Katlı Kurutmalık 399 TL,
Naturalove Desenli Bambu Çamaşır Sepeti 219 TL,
Banyo Seti 219 TL,
Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 229 TL,
Hobby Life Katlı Banyo Seti 109 TL,
Banyo Paspas Seti 2'li 139 TL,
Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 42,50 TL,
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 29,50 TL,
Kaymaz Banyo Taburesi 39,50 TL,
Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 119 TL,
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 8,50 TL,
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 12,50 TL,
Saplı Faraş Fırça 25 TL,
Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 79 TL,
Paşabahçe Gaia Su Bardağı 3'lü 37,50 TL,
Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 3'lü 39,50 TL,
Paşabahçe Pipetli Kavanoz Bardak 450 cc 19,50 TL,
Galss in love Bambu Kapaklı Çift Cidarlı Kupa 350 ml 75 TL,
LAV Kupa 9,50 TL,
Turşuluk-Zeytinlik 1500 ml 19,50 TL,
Turşuluk-Zeytinlik 2500 ml 24,50 TL,
Chef's Derin Tencere 24 cm 149 TL,
Kapaklı Çelik Saklama Kabı 24 cm 99 TL,
Kapaklı Çelik Saklama Kabı 20 cm 79 TL,
Metalife Karma Ürünler 42,50 TL,
Dijitsu 43" Android Tv 3.999 TL,
Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Tv 1.999 TL,
HP Smart Tank Yazıcı 3.799 TL,
Realme C11 2/32 GB Cep Telefonu 2.850 TL,
Huawei Watch GT2 Akıllı Saat 2.599 TL,
Buharlı Kırışık Giderici Ütü 475 TL,
Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 37,50 TL,
Saplı Saklama Kabı 4 Litre 24,50 TL,
Naturalove Saplı Dikdörtgen Kesme Tahtası 169 TL,
Bambu Servis Seti 69 TL,
Quick Dish Bıçak Bileyici 109 TL,
Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 39,50 TL,
Bulaşık Matı 29,50 TL,
Saban Kapaklı Kase 49,50 TL,
Bulut Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti 189 TL,
Viadante Yün Yastık 199 TL,
Viadante Çift Kişilik Yün Yorgan 639 TL,
Viadante Tek Kişilik Yün Yorgan 539 TL,
Kuzu Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti 149 TL,
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 79 TL,
Temalı Yastık Kılıfı 2'li 39 TL,
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 59 TL,
Casilli Kuzu ve Bulut Temalı Pijama Takımı 175 TL,
Northpasfic Dolgulu Mont 399 TL,
Casilli Kadife Kimono Takım 299 TL,
Kuzu ve Bulut Desenli Peluş Terlik 59 TL,
Fileli Oyun Havuzu Topu 100'lü 89 TL,
Oyuncak Araba Çeşitleri 39,50 TL,
Lisanslı Top 23 cm 39,50 TL,
Metal Çek Bırak Araba Seti 149 TL,
Oyuncak Kamyon / Dozer 29,50 TL,
Lelia Oyuncak Bebek 85 TL,
Hikaye Kitapları 17,50 TL,
Güzel Türkiyem Kutu Oyunu 69 TL,
Heifer Saç Kurutma Makinesi 219 TL,
3+1 Basamak Profil Merdiven 319 TL,
Hometech El Feneri & Powerbank 59 TL,
Kumtel Mikrodalga Fırın 1.299 TL,
Kumtel Tekli Ocak 299 TL,
10" Manyetik Yazı Tahtası 139 TL,
Kancalı Led Işık 32,50 TL,
Küre Sürpriz Yumurta 34,50 TL,
260 Parça Puzzle 82,50 TL,
Küre Sürpriz Yumurta 34,50 TL,
Renkli Boyama Kitabı 19,50 TL,
En Güzel Çocuk Masalları 7,50 TL,
Spiderman Pijama Takımı 119 TL.