İŞKUR 5 BİN 320 MEMUR ALACAK | En az 60 KPSS puanı şart: AFAD, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Sağlık Bakanlığı...

İş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getiren İŞKUR 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapıyor. Aralık ayının son haftası ve yeni yılın ilk haftalarında binlerce kişiye iş imkanı sunacak olan İŞKUR kamu memuru alımları ve kurum dışı işçi ilanlarını güncelledi.
Erzurum İli Narman Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Erzurum ili Narman Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Niğde İli Hacıabdullah Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacaktır.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) için 1000 sözleşmeli personel alacağını açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile detayları belli olan personel alımı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinden genel şartlara kadar tüm bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 03-15 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak yarışma (sözlü) sınavı ile 25 (Yirmi beş) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU
Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 29 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca sözlü/uygulamalı sınav ile 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 2024 YILI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİN İLANI
Jandarma Genel Komutanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-6'ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (11) sözleşmeli bilişim personeli temin edilecektir.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansından:
PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI
T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na (ORAN), 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hakim ve seyahat engeli olmayan 6 (altı) Uzman ve 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 9' uncu kadro dereceli 7 (yedi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı alımı yapılacaktır.
Danıştay Başkanlığından:
KADROLU PERSONEL ALIM İLANI
Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca 2024 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınavı sonucuna göre bir (1) Mühendis (Elektrik-Elektronik), iki (2) Tekniker (Matbaa ve Grafiker), bir (1) Teknisyen (İnşaat (Seramik Karo Kaplamacısı)), iki (2) Garson ve bir (1) Hizmetli (Terzi) kadrosuna atama yapılacaktır.
İçişleri Bakanlığından:
STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 12 Stajyer Kontrolör kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 25 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.
Adalet Bakanlığından:
STAJYER KONTROLÖR ALIM İLANI
Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 8 inci ve 9 uncu dereceli yirmi (20) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 4 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
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