İŞKUR 5 BİN 320 MEMUR ALACAK | En az 60 KPSS puanı şart: AFAD, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Sağlık Bakanlığı...

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 29 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca sözlü/uygulamalı sınav ile 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 2024 YILI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİN İLANI Jandarma Genel Komutanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-6'ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (11) sözleşmeli bilişim personeli temin edilecektir.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından: PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na (ORAN), 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hakim ve seyahat engeli olmayan 6 (altı) Uzman ve 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır.