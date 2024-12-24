Bu meslekleri yapanlara erken emeklilik geldi! Yıllarca beklemeye gerek yok

Yıpranma Payı Yıpranma payı, çalışanların zorlayıcı koşullarda, aşırı fiziksel ya da psikolojik yüklerle çalıştıkları işlerde emeklilik yaşını öne çeken bir sistemdir. Bu uygulama, çalışanların yaşadıkları zorlukları telafi etmeyi ve daha sağlıklı bir şekilde emeklilik hakkı kazanmalarını sağlamayı hedefler.

Erken Emeklilik Hakkı Tanınan Meslek Grupları SGK, erken emeklilik hakkı sağlayan meslek gruplarını çeşitli risk seviyelerine göre sınıflandırmıştır. İşte bu mesleklerden bazıları: 1. Madencilik ve Yeraltı İşleri Madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar, fiziksel olarak oldukça zorlayıcı koşullara maruz kalmaktadırlar. Bu meslek grubundaki bireyler, yıpranma payından yararlanarak 180 gün erken emekli olma hakkına sahiptir.

2. Cıva Üretimi, Asit İmalatı ve Radyoaktif İşler Cıva üretimi, asit imalatı yapan fabrikalar ve radyoaktif alanlarda çalışanlar, bu işlerin doğasından ötürü sağlık açısından büyük riskler taşırlar. Bu çalışanlar için erken emeklilik hakkı 90 gün ile sınırlıdır.

3. Güvenlik ve Savunma Sektörü Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet, polis ve MİT mensupları gibi güvenlik ve savunma sektöründe çalışanlar da bu uygulamadan faydalanabilmektedirler. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, bakanlar ve TBMM yasama organı üyeleri de yıpranma payından yararlanır.