99 üründe indirim az evvel başladı, değişti! 5-10 Şubat 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! 30 TL bile değil 18’lisi 29,90! Tuvalet kağıdı, ped...

A101'de bu hafta alışveriş yapanlar çok şanslı! 99 üründe dev indirim uygulandı! Alışveriş fişini görenler şoke olacak. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte yüzbinlerce kişi zincir marketlerinin yolunu tutmaya başladı. BİM, ŞOK, Migros değil bu hafta A101'de dev indirim başladı. Sadece A101 marketlerinde bu fiyata satılacak. 81 ilde tüm herkesi ilgilendiriyor. İster gıda alışverişi yapın ister temizlik, bakım ürünleri alın! Rafların yarısı indirimli ürünlerle doldu. İşte 5-10 Şubat 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!