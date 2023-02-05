99 üründe indirim az evvel başladı, değişti! 5-10 Şubat 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! 30 TL bile değil 18'lisi 29,90! Tuvalet kağıdı, ped...
A101'in yeni kataloğu göz kamaştırıyor. Vatandaşlar yeni haftanın aktüel ürünlerini görmek için araştırmalara koyuldu. A101 bu noktada en çok dikkat çeken kampanyasıyla yoğun ilgi görmeye başladı. Bu hafta A101'de neler var neler? Peki 5-10 Şubat A101'de hangi ürünler indirimde? Doğuş Çay Demlik Poşet 100'Lü 49,90, Torku Yarım Yağlı Yoğurt 2 kg 49 TL, Mistral Tuvalet Kağıdı Üç Katlı 12'li 61, 50, Molped Hij. Ped Pure&soft Gece 18'li 29,90'a düştü. İşte A101 5-10 Şubat 2023 kataloğu tam listesi...
05.02.2023 13:33 - Son Güncelleme: 05.02.2023 13:33
A101'de bu hafta alışveriş yapanlar çok şanslı! 99 üründe dev indirim uygulandı! Alışveriş fişini görenler şoke olacak. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte yüzbinlerce kişi zincir marketlerinin yolunu tutmaya başladı. BİM, ŞOK, Migros değil bu hafta A101'de dev indirim başladı. Sadece A101 marketlerinde bu fiyata satılacak. 81 ilde tüm herkesi ilgilendiriyor. İster gıda alışverişi yapın ister temizlik, bakım ürünleri alın! Rafların yarısı indirimli ürünlerle doldu. İşte 5-10 Şubat 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!