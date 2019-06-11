Ayrımcılığa uğrayan tazminat kazanır! Yüksek tazminat almak için ne yapmak gerekir?
Çalışma hayatında işvereni de çalışanı da koruyan kurallar ve güvenceler bulunuyor. Çalışanın işten ayrıldıktan sonra mağdur olmaması için üç ayrı tazminat sistemi konulmuş durumda; bunlar ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve geri dönüş tazminatı (veya kötü niyet tazminatı). Peki işyerinde ayrımcılığa uğrayanlar nasıl tazminat alabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
11.06.2019 07:50
- Son Güncelleme: 11.06.2019 07:50
Kıdem tazminatı kişinin çalıştığı yıl ile brüt maaşının çarpılması ile hesaplanıyor. İhbar tazminatı ise çalışılan yıla göre belirleniyor ve 2 haftadan 8 haftaya kadar çıkıyor. Geri dönüş tazminatında ise 30 kişiden fazla işyerinde çalışanlar, 1 ay içinde dava açtıklarında 8 brüt maaşa kadar tazminat alabiliyor.
ÇALIŞANLAR BİLMİYOR
30 kişiden az personeli olan şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyorlar ancak 'kötü niyet tazminatı' ile alacakları parayı 3'e katlayabiliyorlar. Kötü niyet tazminatı fesih hakkını kullanırken işverenin yaptığı hatalarla ortaya çıkıyor. Birçok çalışan bundan habersiz olduğu için de bu tazminatı kaçırıyor.
DİĞER GALERİLER