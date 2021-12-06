İŞKUR 4.068 beden işçisi ve 1.166 temizlik görevlisi alımı! En az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak! Başvurular...

İŞKUR sık sık iş ilanlarını güncelleyerek istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Aralık ayı yaşanırken yeni yıl gelmeden iş sahibi olmak isteyenler 4.068 beden işçisi ve 1.166 temizlik görevlisi alımı ilanlarını incelemek istiyor ve arana şartların neler olduğunu merak ediyor. İŞKUR ilanlarına başvuru yapabilmek için şartları taşımanın yanı sıra sisteme kayıtlı olmak da gerekiyor. Türkiye genelinde pek çok ilden beden işçisi ve temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler başvurularını yapabilirler. İşte İŞKUR başvuru şartları!