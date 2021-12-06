İŞKUR 4.068 beden işçisi ve 1.166 temizlik görevlisi alımı! En az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak! Başvurular...
Milyonlarca kişiyi istihdam eden hem kurslar verip meslek öğreten hem de işsizlere kapı aralayan İŞKUR 4.068 beden işçisi ve 1.166 temizlik görevlisi alımı yapacak. En az ilkokul mezunu şartı aranıyor diğer başvuru şartlarının neler olduğu da merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. 81 il genelinde farklı illerden beden işçisi ve temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler güncel İŞKUR ilanlarını inceleyerek başvuru yapabilir. Başvuru için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor ve şartların neler olduğu da her ilana özel olarak belirliyor. İşte ayrıntılar!
İŞKUR sık sık iş ilanlarını güncelleyerek istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Aralık ayı yaşanırken yeni yıl gelmeden iş sahibi olmak isteyenler 4.068 beden işçisi ve 1.166 temizlik görevlisi alımı ilanlarını incelemek istiyor ve arana şartların neler olduğunu merak ediyor. İŞKUR ilanlarına başvuru yapabilmek için şartları taşımanın yanı sıra sisteme kayıtlı olmak da gerekiyor. Türkiye genelinde pek çok ilden beden işçisi ve temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler başvurularını yapabilirler. İşte İŞKUR başvuru şartları!
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Beden işçisi olarak çalışmak isteyenler için başvuru ekranı her zaman açık. İŞKUR'a kayıtlı olmak yetiyor. Başvuruda bulunmak çok basit.
İŞKUR'a kayıtlı olup arama kısmına aradığınız işi yazdığınızda karşınıza tüm illerdeki personel alımları çıkacak. Filtreleme yaparak istediğini işi ve şehri rahatlıkla bulup başvuruda bulunabilirsiniz.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.
İŞKUR güncel iş ilanları için aşağıdaki linke gidebilirsiniz.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx