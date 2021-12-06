1 alana 1 bedava kampanyası göz kamaştıracak! A101 9 Aralık 2021 aktüel kataloğunda indirim başladı! Sadece 10 TL üzeri alışverişte geçerli...
A101 9 Aralık aktüel kataloğunda göz kamaştıracak indirimler var. 1 alana 1 bedava kampanyası da başladı. 12.90 TL'ye sepetinize ekleyebilirsiniz. A101 5-9 Aralık aktüel kataloğuyla pek çok indirimli ürün satışa sunuldu. Bu hafta sonu günü A101'in şubelerini ziyaret edenlere yeni ürünler raflarda beğeniye sunuldu. Listede yer alan 7.5 kilogram Tursil Toz Deterjan, Signal Diş Macunu White Now ürünleri merak edenlerin dikkatini çekecek seçenekler arasında. En yakın şubeye giderek hafta sonu başlayan fırsatları 10 Aralık Cuma gününe kadar değerlendirebilirsiniz. İşte haftanın fırsatlı ürünleri
06.12.2021 09:04
- Son Güncelleme: 06.12.2021 09:04
A101'de bu hafta raflara gelen yeni ürünler müşteri tarafından ilgiyle karşılanacak. Rafta bu hafta sonu Karlıdağ Tereyağı Tuzlu, Yöremce Fasulye İri Dermason, Eti Benimo, Çokça Salça Biber Tatlı, 7.5 kilogram Tursil Toz Deterjan, Signal Diş Macunu White Now ve 10'lu Keskinoğlu Yumurta Omega-3 ürünleri var. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Nescafe Blend 37 Eko Paket 9,95 TL fiyatla ve Uni Baby Islak Havlu Hassas Dokunuş 4x52 adet 43,90 TL yerine 16,95 TL olarak raflarda yerini aldı.