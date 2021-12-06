1 alana 1 bedava kampanyası göz kamaştıracak! A101 9 Aralık 2021 aktüel kataloğunda indirim başladı! Sadece 10 TL üzeri alışverişte geçerli...

A101'de bu hafta raflara gelen yeni ürünler müşteri tarafından ilgiyle karşılanacak. Rafta bu hafta sonu Karlıdağ Tereyağı Tuzlu, Yöremce Fasulye İri Dermason, Eti Benimo, Çokça Salça Biber Tatlı, 7.5 kilogram Tursil Toz Deterjan, Signal Diş Macunu White Now ve 10'lu Keskinoğlu Yumurta Omega-3 ürünleri var. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Nescafe Blend 37 Eko Paket 9,95 TL fiyatla ve Uni Baby Islak Havlu Hassas Dokunuş 4x52 adet 43,90 TL yerine 16,95 TL olarak raflarda yerini aldı.