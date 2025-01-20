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İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

2025 yılına girmemizle birlikte Türkiye'deki çeşitli kamu kurumlarından önemli personel alım ilanları geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi önemli bakanlıklar farklı alanlarda çeşitli kadrolara alım yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları ve alım yapılacak kadrolar!

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 14:36
İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

İŞKUR, Ocak 2025 dönemi için iş ilanlarını güncelledi. Türkiye genelinde kamu kurumları ve özel sektördeki firmalar tarafından yapılacak olan alımlar binlerce kişiye yeni istihdam fırsatları sunuyor. Kamuda ve kurum dışı özel firmalarda çalışacak personel alımları farklı meslek gruplarını kapsıyor ve her yaştan, çeşitli eğitim düzeylerinden adayların başvuru yapabileceği pozisyonlar yer alıyor.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Stajyer Kontrolörlük Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 03-06 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceği Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı ile 30 kişilik kadro açacak. Başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı ve sınav şartlarına ilişkin detaylar Bakanlığın duyurusunda yer alacak. Söz konusu sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek ve adayların nitelikleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

İçişleri Bakanlığı: Stajyer Kontrolör Alımı

İçişleri Bakanlığı da, merkezi teşkilatında görev almak üzere 12 stajyer kontrolör alımı yapacağını duyurdu. 25 Şubat 2025'te Ankara'da gerçekleşecek olan giriş sınavı, sözlü olarak yapılacak ve adaylar bu sınavla değerlendirilerek atanacaktır.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Müfettiş Yardımcılığı ve Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Başvuruların yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alacağını açıkladı. Bu alımda 200 kadro hukuk, siyasal bilgiler ve iktisadi bilimler gibi bölümlerden mezun olanlar için ayrılırken, 50 kadro mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun adaylar için açılacak.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Milli Eğitim Bakanlığı: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı, 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Aranan şartları taşıyan adaylar, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecek. Adaylar sözlü sınavla değerlendirilecektir.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Ticaret Bakanlığı: Ticaret Uzman Yardımcılığı Alımı

Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne 15 Ticaret Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Bu alım için de giriş sınavı yapılacak ve başvurular 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na uygun olarak yapılacak.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Kimyager Alımı: Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Bir İlan

Ticaret Bakanlığı ayrıca, taşra teşkilatında çalışmak üzere 14 Kimyager alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup, başvuru şartları Bakanlık tarafından belirlenecek.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Turgutlu Belediye Başkanlığı'ndan Memur Alım İlanı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımları yapılacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak gerçekleşecek bu alım, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği'ne uygun şekilde gerçekleştirilecektir. İlanla ilgili detaylar, başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Alım Yapılacak Kadro ve Nitelikler

Turgutlu Belediye Başkanlığı, aşağıdaki kadrolarda alım yapacağını duyurdu:

Kadro Ünvanı: Mimar
Hizmet Sınıfı: Teknik Hizmetler (TH)
Kadro Derecesi: 8
Kadro Adedi: 2

KPSS Şartı

Adayların, başvuracakları kadro için belirtilen KPSS puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Toplamda 357 alım yapılacaktır. İşte dağılımı:

  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı: 30 Stajyer Kontrolör
  2. İçişleri Bakanlığı: 12 Stajyer Kontrolör
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Müfettiş Yardımcılığı): 5 Müfettiş Yardımcısı
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Vergi Müfettiş Yardımcılığı): 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı
  5. Milli Eğitim Bakanlığı: 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı
  6. Ticaret Bakanlığı (Ticaret Uzman Yardımcılığı): 15 Ticaret Uzman Yardımcısı
  7. Ticaret Bakanlığı (Kimyager Alımı): 14 Kimyager

İŞKUR MEMUR ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

2025 Yılında Kamu ve Üniversite Alımları: Uzman Erbaş, Sözleşmeli Er ve Sözleşmeli Personel İlanları Yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı için uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, yalnızca bir statüye (uzman erbaş veya sözleşmeli er) başvurabilecek. Hem uzman erbaş hem de sözleşmeli er statülerine başvuru yapılması mümkün olmayacak.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Başvuru süreci 9 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 29 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 6 Memur Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), farklı mühendislik ve bilim alanlarında toplamda 6 memur alımı yapacak. İlan kapsamında 1 inşaat mühendisi, 2 makine mühendisi, 2 harita mühendisi ve 1 matematikçi pozisyonları için başvurular alınacak.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Başvurular 15 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, KGM'nin resmi başvuru portalı üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilecekler.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Pamukkale Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alacak

Pamukkale Üniversitesi, sağlık alanında 36 kişilik sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar; 20 hemşire, 8 sağlık teknikeri, 1 perfüzyonist, 1 tekniker, 2 teknisyen ve 4 temizlik görevlisi olmak üzere çeşitli pozisyonlarda yapılacak.

İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

Başvurular 8 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 22 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılacak alımlara başvuru yapacak adayların gerekli şartları taşıması ve istenilen belgeleri sağlaması gerekiyor.