İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

İŞKUR, Ocak 2025 dönemi için iş ilanlarını güncelledi. Türkiye genelinde kamu kurumları ve özel sektördeki firmalar tarafından yapılacak olan alımlar binlerce kişiye yeni istihdam fırsatları sunuyor. Kamuda ve kurum dışı özel firmalarda çalışacak personel alımları farklı meslek gruplarını kapsıyor ve her yaştan, çeşitli eğitim düzeylerinden adayların başvuru yapabileceği pozisyonlar yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Stajyer Kontrolörlük Alımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 03-06 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceği Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı ile 30 kişilik kadro açacak. Başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı ve sınav şartlarına ilişkin detaylar Bakanlığın duyurusunda yer alacak. Söz konusu sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek ve adayların nitelikleri doğrultusunda değerlendirilecektir.
İçişleri Bakanlığı: Stajyer Kontrolör Alımı
İçişleri Bakanlığı da, merkezi teşkilatında görev almak üzere 12 stajyer kontrolör alımı yapacağını duyurdu. 25 Şubat 2025'te Ankara'da gerçekleşecek olan giriş sınavı, sözlü olarak yapılacak ve adaylar bu sınavla değerlendirilerek atanacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Müfettiş Yardımcılığı ve Vergi Müfettiş Yardımcılığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Başvuruların yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alacağını açıkladı. Bu alımda 200 kadro hukuk, siyasal bilgiler ve iktisadi bilimler gibi bölümlerden mezun olanlar için ayrılırken, 50 kadro mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun adaylar için açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
Milli Eğitim Bakanlığı, 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Aranan şartları taşıyan adaylar, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecek. Adaylar sözlü sınavla değerlendirilecektir.
Ticaret Bakanlığı: Ticaret Uzman Yardımcılığı Alımı
Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne 15 Ticaret Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Bu alım için de giriş sınavı yapılacak ve başvurular 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na uygun olarak yapılacak.
Kimyager Alımı: Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Bir İlan
Ticaret Bakanlığı ayrıca, taşra teşkilatında çalışmak üzere 14 Kimyager alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup, başvuru şartları Bakanlık tarafından belirlenecek.
Turgutlu Belediye Başkanlığı'ndan Memur Alım İlanı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımları yapılacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak gerçekleşecek bu alım, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği'ne uygun şekilde gerçekleştirilecektir. İlanla ilgili detaylar, başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Alım Yapılacak Kadro ve Nitelikler
Turgutlu Belediye Başkanlığı, aşağıdaki kadrolarda alım yapacağını duyurdu:
Kadro Ünvanı: Mimar
Hizmet Sınıfı: Teknik Hizmetler (TH)
Kadro Derecesi: 8
Kadro Adedi: 2
KPSS Şartı
Adayların, başvuracakları kadro için belirtilen KPSS puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
Toplamda 357 alım yapılacaktır. İşte dağılımı:
2025 Yılında Kamu ve Üniversite Alımları: Uzman Erbaş, Sözleşmeli Er ve Sözleşmeli Personel İlanları Yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Alımı Yapacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı için uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, yalnızca bir statüye (uzman erbaş veya sözleşmeli er) başvurabilecek. Hem uzman erbaş hem de sözleşmeli er statülerine başvuru yapılması mümkün olmayacak.
Başvuru süreci 9 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 29 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 6 Memur Alımı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), farklı mühendislik ve bilim alanlarında toplamda 6 memur alımı yapacak. İlan kapsamında 1 inşaat mühendisi, 2 makine mühendisi, 2 harita mühendisi ve 1 matematikçi pozisyonları için başvurular alınacak.
Başvurular 15 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, KGM'nin resmi başvuru portalı üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilecekler.
Pamukkale Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alacak
Pamukkale Üniversitesi, sağlık alanında 36 kişilik sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar; 20 hemşire, 8 sağlık teknikeri, 1 perfüzyonist, 1 tekniker, 2 teknisyen ve 4 temizlik görevlisi olmak üzere çeşitli pozisyonlarda yapılacak.