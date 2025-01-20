İŞKUR 357 memur alacak: En az 55 KPSS puanı şart: İçişleri Bakanlığı, MEB, Ticaret Bakanlığı...

İŞKUR, Ocak 2025 dönemi için iş ilanlarını güncelledi. Türkiye genelinde kamu kurumları ve özel sektördeki firmalar tarafından yapılacak olan alımlar binlerce kişiye yeni istihdam fırsatları sunuyor. Kamuda ve kurum dışı özel firmalarda çalışacak personel alımları farklı meslek gruplarını kapsıyor ve her yaştan, çeşitli eğitim düzeylerinden adayların başvuru yapabileceği pozisyonlar yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Stajyer Kontrolörlük Alımı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 03-06 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceği Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı ile 30 kişilik kadro açacak. Başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı ve sınav şartlarına ilişkin detaylar Bakanlığın duyurusunda yer alacak. Söz konusu sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek ve adayların nitelikleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

İçişleri Bakanlığı: Stajyer Kontrolör Alımı İçişleri Bakanlığı da, merkezi teşkilatında görev almak üzere 12 stajyer kontrolör alımı yapacağını duyurdu. 25 Şubat 2025'te Ankara'da gerçekleşecek olan giriş sınavı, sözlü olarak yapılacak ve adaylar bu sınavla değerlendirilerek atanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Müfettiş Yardımcılığı ve Vergi Müfettiş Yardımcılığı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Başvuruların yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alacağını açıkladı. Bu alımda 200 kadro hukuk, siyasal bilgiler ve iktisadi bilimler gibi bölümlerden mezun olanlar için ayrılırken, 50 kadro mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun adaylar için açılacak.