İŞKUR 3.000 KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! Düz işçi, Atölye Usta Yardımcısı, Kalifiye İşçi, Bina ve Mal Bakıcısı, Sürücü Operatörü İL İL Kura Sonuçları PDF!

kgm.gov.tr adresinde Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı için yapılan kura çekilişinin sonuçları belli oluyor! Sabah saatlerinde başlayan aramaların ardından beklenen haber geldi. KGM'nin çeşitli branş ve kadrolarına yapılacak olan işçi alımı için gerçekleştirilen çekilişlere göre, yeni işçi alımları yapılıyor. İl il yapılan kura çekilişi iki gün boyunca sürecek. Bu önemli gelişmeyle birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yapacak yeni personellerin belirlenmesinin ardından işe başlama sürecinin başlayacak.