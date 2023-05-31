İŞKUR 3.000 KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023! Düz işçi, Atölye Usta Yardımcısı, Kalifiye İşçi, Bina ve Mal Bakıcısı, Sürücü Operatörü İL İL Kura Sonuçları PDF!
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları için beklenen gün geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere aşçı, atölye usta yardımcısı, kalifiye işçi, bina ve mal bakıcısı, sürücü operatörü gibi branşlarda yapılacak sürekli işçi alımı için sonuçlar açıklanıyor. İşte detaylar...
kgm.gov.tr adresinde Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı için yapılan kura çekilişinin sonuçları belli oluyor! Sabah saatlerinde başlayan aramaların ardından beklenen haber geldi. KGM'nin çeşitli branş ve kadrolarına yapılacak olan işçi alımı için gerçekleştirilen çekilişlere göre, yeni işçi alımları yapılıyor. İl il yapılan kura çekilişi iki gün boyunca sürecek. Bu önemli gelişmeyle birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yapacak yeni personellerin belirlenmesinin ardından işe başlama sürecinin başlayacak.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları 2 ve 7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.
KGM işçi alımı kurası ile ilgili yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
''Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3.000 sürekli işçi alımı için 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.