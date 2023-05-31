2000 - 2002 - 2008 sigortalılar dikkat! 3600 prim + 50-55 ile kısmi yaştan erken emeklilik! EYT kısmi emeklilik için SGK tablosu netleşti!

EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Ancak düzenlemeyi kaçıran SSK ve Bağkur'lular için kısmi yaştan emeklilik gündeme geldi. Burada önemli rakam 3.600 olarak biliniyor. 2. öneme sahip rakamsa 15. Yani erken emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor. Burada yapılacak yenilik için yaş şartı düşünülüyor. Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek. Peki, kısmi emeklilik şarları ne olacak, değişecek mi? 3600 kısmi emeklilikten kimler yararlanacak? İşte detaylar...