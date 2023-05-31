Bunu yapmayanın hakkı yanacak! Bu tarihlere dikkat! Tapu sahipleri yapmazsanız ceza ödeyeceksiniz!

Hisseli tapuya sahip gayrimenkullerde hisse sahiplerinin kendi hisse paylarını satmak istemeleri durumunda uygulanması gereken işlemler merak konusu oluyor. Bu işlemleri yapmadan hissesini satanların ise başı sıkıntıya girebiliyor. Hisse payını satmak isteyen kişi, noter kanalıyla diğer hissedarlara satış teklifini içeren bir ihtarname göndermelidir. Bu ihtarname sonrasında diğer hissedarlar satışa çıkarılan hisseyi satın alsalar da almasalar da, satışa çıkaran hissedar için sorun kapanmış olacaktır. Eğer hissedarlar hisse payını satın almaya yanaşmazlarsa, o hisse üçüncü kişilere satılabilir ve hissedarlar bu satışa herhangi bir şekilde itiraz edemezler.