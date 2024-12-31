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1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren önemli değişiklikler 2025 yılıyla birlikte resmen yürürlüğe giriyor. Asgari ücret artışından harç ve pul bedellerine, pasaport ücretlerinden bankacılık düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yapılan bu değişiklikler günlük hayatı büyük ölçüde etkileyecek. İşte, 2025'in ilk gününden itibaren hayatımıza dokunacak yeni düzenlemeler ve detayları.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 20:17 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 20:17
1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

Yeni yılda milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve harçlarda önemli artışlar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oran, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), pasaport ve ehliyet harçları gibi çeşitli vergileri etkiledi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

1 OCAK 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKLER LİSTESİ

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Yükseldi

2025 yılıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yüzde 43,93 oranında arttı. Yeni tarifeye göre, motor hacmi düşük olan araçlardan lüks araçlara kadar geniş bir yelpazede vergi artışı meydana geldi.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

En düşük MTV 499 liraya, en yüksek MTV ise 230 bin liraya çıkacak.
Motor hacmi 1300 cm³'ün altında ve değeri 455 bin 300 lirayı aşan, 1-3 yaş arasındaki araçların yıllık MTV'si 5 bin 803 TL olacak.
1300-1600 cm³ motor hacmine sahip, 455 bin liranın üzerindeki 1-3 yaş arasındaki araçlar için yıllık MTV 10 bin 112 TL olarak belirlendi.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

Pasaport ve Ehliyet Harçlarında Artış

Pasaport ve ehliyet harçlarında da yeni yılda artışa gidildi. 2025'te pasaport almak ve ehliyet yenilemek isteyenlerin ödeyeceği harçlar şu şekilde güncellendi:

6 aylık pasaport 2 bin 359 TL,
1 yıllık pasaport 3 bin 449 TL,
2 yıllık pasaport 5 bin 631 TL,
3 yıllık pasaport 8 bin TL,
10 yıllık pasaport ise 11 bin 274 TL olarak belirlendi.

Ehliyet harçları da arttı. A sınıfı ehliyet harcı 1.883 TL, B sınıfı ehliyet harcı ise 5.678 TL'ye yükseldi.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

Vergi Dilimleri Yeniden Düzenlendi

2025 yılı için gelir vergisi dilimleri de yeniden belirlendi. Gelir vergisi, artan gelir dilimlerine göre daha yüksek oranlarda alınacak.

158 bin TL'ye kadar gelirden yüzde 15,
330 bin TL'ye kadar gelirden yüzde 20,
800 bin TL'ye kadar gelirden yüzde 27,
4 milyon 300 bin TL'ye kadar gelirden ise yüzde 35 vergi alınacak.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

Özel İletişim Vergisi Artışı

2025'te özel iletişim vergisi de yükseldi. Artık, bu vergi 570 TL olarak uygulanacak.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

2025 YENİ CEP TELEFONU (IMEI) KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılından itibaren geçerli olacak, yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 liradan, 45 bin 614,20 liraya çıkarıldı.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR OLDU?

En düşük Bağkur primi, 5.950,75 TL'den 7 bin 735,98 TL'ye yükseldi.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 8 bin 321,04 TL oldu.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi ise 62 bin 407.87 TL olarak ödenecek.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

GÜNLÜK EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi, 8 bin 451.05 TL olarak