1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

Yeni yılda milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve harçlarda önemli artışlar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oran, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), pasaport ve ehliyet harçları gibi çeşitli vergileri etkiledi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

1 OCAK 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKLER LİSTESİ 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Yükseldi 2025 yılıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yüzde 43,93 oranında arttı. Yeni tarifeye göre, motor hacmi düşük olan araçlardan lüks araçlara kadar geniş bir yelpazede vergi artışı meydana geldi.

En düşük MTV 499 liraya, en yüksek MTV ise 230 bin liraya çıkacak.

Motor hacmi 1300 cm³'ün altında ve değeri 455 bin 300 lirayı aşan, 1-3 yaş arasındaki araçların yıllık MTV'si 5 bin 803 TL olacak.

1300-1600 cm³ motor hacmine sahip, 455 bin liranın üzerindeki 1-3 yaş arasındaki araçlar için yıllık MTV 10 bin 112 TL olarak belirlendi.