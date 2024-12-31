1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecekler LİSTESİ! MTV, ehliyet-pasaport ücretleri, KDV oranları, asgari ücret, primler...

Yeni yılda milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve harçlarda önemli artışlar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oran, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), pasaport ve ehliyet harçları gibi çeşitli vergileri etkiledi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
1 OCAK 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKLER LİSTESİ
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Yükseldi
2025 yılıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yüzde 43,93 oranında arttı. Yeni tarifeye göre, motor hacmi düşük olan araçlardan lüks araçlara kadar geniş bir yelpazede vergi artışı meydana geldi.
En düşük MTV 499 liraya, en yüksek MTV ise 230 bin liraya çıkacak.
Motor hacmi 1300 cm³'ün altında ve değeri 455 bin 300 lirayı aşan, 1-3 yaş arasındaki araçların yıllık MTV'si 5 bin 803 TL olacak.
1300-1600 cm³ motor hacmine sahip, 455 bin liranın üzerindeki 1-3 yaş arasındaki araçlar için yıllık MTV 10 bin 112 TL olarak belirlendi.
Pasaport ve Ehliyet Harçlarında Artış
Pasaport ve ehliyet harçlarında da yeni yılda artışa gidildi. 2025'te pasaport almak ve ehliyet yenilemek isteyenlerin ödeyeceği harçlar şu şekilde güncellendi:
6 aylık pasaport 2 bin 359 TL,
1 yıllık pasaport 3 bin 449 TL,
2 yıllık pasaport 5 bin 631 TL,
3 yıllık pasaport 8 bin TL,
10 yıllık pasaport ise 11 bin 274 TL olarak belirlendi.
Ehliyet harçları da arttı. A sınıfı ehliyet harcı 1.883 TL, B sınıfı ehliyet harcı ise 5.678 TL'ye yükseldi.
Vergi Dilimleri Yeniden Düzenlendi
2025 yılı için gelir vergisi dilimleri de yeniden belirlendi. Gelir vergisi, artan gelir dilimlerine göre daha yüksek oranlarda alınacak.
158 bin TL'ye kadar gelirden yüzde 15,
330 bin TL'ye kadar gelirden yüzde 20,
800 bin TL'ye kadar gelirden yüzde 27,
4 milyon 300 bin TL'ye kadar gelirden ise yüzde 35 vergi alınacak.
Özel İletişim Vergisi Artışı
2025'te özel iletişim vergisi de yükseldi. Artık, bu vergi 570 TL olarak uygulanacak.
2025 YENİ CEP TELEFONU (IMEI) KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2025 yılından itibaren geçerli olacak, yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 liradan, 45 bin 614,20 liraya çıkarıldı.
EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR OLDU?
En düşük Bağkur primi, 5.950,75 TL'den 7 bin 735,98 TL'ye yükseldi.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?
İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 8 bin 321,04 TL oldu.
İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi ise 62 bin 407.87 TL olarak ödenecek.