İŞKUR 2021 TYP personel alım şartları nedir? En az ilkokul mezunu okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı detayları

Okulların açılması ile birlikte güvenlik ve temizlik görevlisi alımı İŞKUR üzerinden başlıyor. İŞKUR ile birlikte TYP 13.238 personel alımı yapmaya başlayacak. Aynı vakitte detaylı iş imkanları ile birlikte bu başvurular 27 ile 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz seneler ile birlikte İŞKUR üzerinden oluşturulan iş alımlarından pek çok şahıs yararlandı… İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.