İŞKUR 2021 TYP personel alım şartları nedir? En az ilkokul mezunu okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı detayları
En az ilkokul mezunu okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları merak ediliyor. İŞKUR doğrultusundan başlatılan geçici gelir desteği sağlamak hedefi ile belirli programlarda destek verilmektedir. Bununla birlikte başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere pek çok bakanlıkta içeriğinde iş ilanları yayınlıyor. Tüm illerde süreç süratle tamamlanmaya başlayarak TYP kapsamında çalışan personel amacıyla eğitim ve öğretim vakti başlayacağı yani 6 Eylül ile kişiler vazife yerlerine geçecekler. Genellikle İstanbul bölgesinde işsizliğin yoğun bulunduğu bu dönemde İŞKUR çoğu şahsa iş imkânı sunacak ve aşağı yukarı 6 bin bireyi İstanbul'da aşağı yukarı 7 bin bireyi ise bütün Türkiye etrafında iş imkânı sunacaktır.
Okulların açılması ile birlikte güvenlik ve temizlik görevlisi alımı İŞKUR üzerinden başlıyor. İŞKUR ile birlikte TYP 13.238 personel alımı yapmaya başlayacak. Aynı vakitte detaylı iş imkanları ile birlikte bu başvurular 27 ile 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz seneler ile birlikte İŞKUR üzerinden oluşturulan iş alımlarından pek çok şahıs yararlandı… İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP Başvuruları Nasıl Yapılacak?
Katılmak isteyen kişiler İŞKUR resmî sitesinden veya ALO-170 üzerinden rahatlıkla başvuru yapabileceksiniz. İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya yaptığı açıklamalar ile beraber İstanbul'da bulunan okullarda çevre düzenlemesi, okullarda temizlik ve bakım onarım hizmetleri için yaklaşık 6 bin kişilik bir kontenjan verildiğini açıkladı. Başvuru şartlarına uyum sağlayan kişiler rahatlıkla bulundukları illerde ve ilçelerde hemen göreve başlayabilecekler.
Şartlardan bazıları, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını doldurmak, malul aylığı veya emekli aylığı almamak, açık lise, açık öğretim öğrencileri dışında öğrenci olmamak şartları aranmaktadır.Bu şartlar ile beraber adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ADNKS yani aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca sadece biri başvurabileceklerdir.
Çalışma sonucunda elde edilen hane gelirleri de net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması gerekmektedir. Bununla beraber kişiler TYP'ye başvurdukları zaman sigortalı olmamaları gerekmektedir. Bu işlem SGK sistemi üzerinden sorgulanacak ve belli olacaktır. Aksi takdirde kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Belirtilen diğer şartları taşımayan kişilerinde başvuruları geçersiz sayılacak ve işe alınmayacaktır.
TYP Nedir?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.