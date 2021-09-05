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Çalışanları ilgilendiriyor! Eğer bunu yapmazsanız tazminatsız kovulursunuz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada aşı olmayan çalışanlardan işverenlerin PCR testi isteyebileceğini bildirdi. Söz konusu açıklamanın ardından işverenler ve işçileri ilgilendiren bir detay ortaya çıktı. Eğer işveren çalışandan PCR testi istediği halde çalışan reddederse tazminatsız olarak kovulacak.

05.09.2021 08:50 - Son Güncelleme: 05.09.2021 08:50
Çalışanları ilgilendiriyor! Eğer bunu yapmazsanız tazminatsız kovulursunuz!

Tüm çalışanlar için geçerli. Yarın başlıyor. İş akdinin sonlandırılmasına neden oluyor. Tazminat da yanıyor.

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Çalışanları ilgilendiriyor! Eğer bunu yapmazsanız tazminatsız kovulursunuz!

Yarından itibaren çalışma hayatında da yeni bir dönem başlıyor. Bakanlığın genelgesine göre işverenler aşı olmayan çalışanlarından haftada bir PCR testi isteyecek. Aksi halde işveren çalışanı tazminatsız çıkarabilir.

Çalışanları ilgilendiriyor! Eğer bunu yapmazsanız tazminatsız kovulursunuz!

Aşılamanın hızlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir adım attı. Bakanlık, 2 Eylül'de 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda, aşı olmayan işçilerden 6 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işveren tarafından istenebileceği ve test sonuçlarının gerekli işlemler için işyerinde kayıt altında tutulabileceğini bildirdi.

Çalışanları ilgilendiriyor! Eğer bunu yapmazsanız tazminatsız kovulursunuz!

İŞVERENE REHBER OLDU
Bakanlığın gönderdiği yazı, işverene işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması için gerekli rehberlik hizmetlerinin sağlanması anlamında çok önemli. İşverenler işyerinde gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü.

Çalışanları ilgilendiriyor! Eğer bunu yapmazsanız tazminatsız kovulursunuz!

Bu tedbirler ise teknolojik koşullara, işyerinin durumuna ve üretim ekipmanlarına göre iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından belirleniyor.

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