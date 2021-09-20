İŞKUR 20 Eylül binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

20 Eylül İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından mercek altına alınmış durumda. Kamuya memur alımı ve işçi alımı ilanları yayımlandı. Kamu memur alımı ve KPSS'siz işçi alımı yapılacak olup en az okuryazar olan adaylar müracaat yapabilecek olup ilanlar Türkiye İş Kurumu üstünde yayınlandı. Bu kapsamda alımlar değişik pozisyonlarda yapılacak. İlanlara müracaat amacıyla adaylardan aranacak müracaat şartları ve kadro dağılımı belli oldu.