En Para’dan 50.000 TL Finansbank ve İş Bankası’ndan 75.000 TL hemen kredi veriliyor! Şimdi başvur anında çek!

Bilindiği gibi ihtiyaç kredileri ülkemizde oldukça popüler durumda. Bu anlamda bankalar müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar yapıyor. En Para, Finansbank ve İş Bankası internet üzerinden binlerce lira veriliyor. 50 bin TL üzeri kredilerde ihtiyaç kredisi vade sayısı 17 Eylül 2021 tarihinde 36 aydan 24 aya indirildi. İhtiyaç kredisi bankaların bize tanıttığı kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit gereksinimlerimiz amacıyla kullanıyoruz. Alt kategorileri var. Evlilik kredisi, eşya kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi gibi… 24 aya kadar maksimum kullanabiliriz gereksinim kredisini.