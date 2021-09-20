En Para'dan 50.000 TL Finansbank ve İş Bankası'ndan 75.000 TL hemen kredi veriliyor! Şimdi başvur anında çek!
En Para'dan 50.000 TL Finansbank ve İş Bankası'ndan 75.000 TL hemen kredi müjdesi. Bankalardan kredi kullanacak olan bireylerin kuşkusuz en son derece başvuru yapmış olup tercih etmiş bulunduğu kredi türlerinin başlangıcında İhtiyaç Kredisi gelir. Bireysel gerekseme Kredisi, nerdeyse her gereksinimiz amacıyla rahatlıkla başvuru yapabileceğimiz bir kredi türü olmasından müşteriler tarafınca sıkça tercih edilir.
Bilindiği gibi ihtiyaç kredileri ülkemizde oldukça popüler durumda. Bu anlamda bankalar müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar yapıyor. En Para, Finansbank ve İş Bankası internet üzerinden binlerce lira veriliyor. 50 bin TL üzeri kredilerde ihtiyaç kredisi vade sayısı 17 Eylül 2021 tarihinde 36 aydan 24 aya indirildi. İhtiyaç kredisi bankaların bize tanıttığı kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit gereksinimlerimiz amacıyla kullanıyoruz. Alt kategorileri var. Evlilik kredisi, eşya kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi gibi… 24 aya kadar maksimum kullanabiliriz gereksinim kredisini.
İhtiyaç kredisinde cayma hakkı var mı?
Cayma hakkı tabii ki var… Krediyi kullanmaya karar verdik. Kredimiz onaylandı. Fakat sonrasında kullanmaktan vazgeçtik. 14 gün içerisinde kredimizden cayabiliriz. Bunun için öncelikle müşteri temsilcimize bunu belirtmiş olmamız gerekiyor. Cayma hakkını kullandığımızda kredi yani anapara ve geri iade tarihine kadar ödeyeceğimiz faiz tutarını 30 gün içerisinde kullandığımız kuruma yatırmış olmamız gerekiyor.