En az 8.500 TL maaşla KPSS'li KPSS'siz liste yayınladı! İŞKUR 137 bin 300 personel alacak! 31 sektöre temizlikçi, güvenlik, garson...
Yılbaşından bu yana 438 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, halen özel sektördeki 137 bin 300 açık iş için personel arıyor. Peki özel sektör en çok hangi mesleklerden personel arıyor? Hangi alanlarda açık iş daha fazla. İşte detayları...
17.05.2023 16:24 - Son Güncelleme: 17.05.2023 16:24
Yıl başından bu yana 438 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) açık işler yükselişe geçti.
TURİZM SEZONUNA HAZIRLIK ETKİSİ
Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 115 bin 431 işe yerleşme gerçekleşti.