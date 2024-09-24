İŞKUR 117.533 işçi alımı yapacak! KPSS şartı yok: Aşçı, temizlik görevlisi, güvenlik...

1 İŞKUR, toplamda 117.533 personel alımı yapacağını açıkladı. Alım yapılacak pozisyonlar arasında temizlik görevlisi, güvenlik, depo işçisi, büro memuru, aşçı gibi pek çok branş yer alıyor. Her meslek grubu için aranan nitelikler ve başvuru şartları farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuru yapacak adayların ilan detaylarını dikkatlice incelemesi gerekiyor.

2 Peki başvuruyu nasıl yapabiliriz? Öncelikle İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabileceğini hatırlatalım. Bunun için öncelikle İŞKUR'a kayıt işleminin tamamlanması gerekiyor. Ardından sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun meslek bilgilerini girin.

Çalışma yeri ve meslek/öğrenim durumu bilgilerinizi doldurun.

Engelli veya vardiya gibi özel durumlar varsa bu alanları da işaretleyin.

İş yeri unvanını ekleyin ve en altta yer alan "Ara" seçeneğine tıklayın.