Emekli, dul ve yetimler "Hangi banka daha yüksek promosyon veriyor" sorusunun yanıtı araştırırken bankalar da kendi aralarında yarışa girmiş durumda. Bankaların belli olan Eylül kampanyalarında 24 bin TL sunan bile var. İşte detaylar...
Bankalar emekliler için resmen promosyon yarışına girdi. Hemen hemen her banka cazip fırsatlarla promosyon kampanyası açıklıyor. Bankaların promosyon için zirve rakamı Eylül kampanyasında 24 bin TL oldu. Peki en yüksek promosyon hangi banka veriyor? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli, dul ve yetimler bankaların promosyon kampanyalarını takip ediyor. Temmuz zammıyla yenilenen maaşlarla birlikte özellikle emekliler bir üst maaş diliminin promosyonundan yararlanabilecek.
SGK'nın Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödeniyor. Bazı bankalar aynı zamanda yeni kampanyalarla bu miktarların çok daha fazlasını vadediyor.