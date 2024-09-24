Bankalar emekliler için resmen promosyon yarışına girdi. Hemen hemen her banka cazip fırsatlarla promosyon kampanyası açıklıyor. Bankaların promosyon için zirve rakamı Eylül kampanyasında 24 bin TL oldu. Peki en yüksek promosyon hangi banka veriyor? İşte detaylar...

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SGK'nın Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödeniyor. Bazı bankalar aynı zamanda yeni kampanyalarla bu miktarların çok daha fazlasını vadediyor.