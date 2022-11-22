İŞKUR 11 bin TL maaşla 97 BİN 921 işçi alacak! 81 ilde YILBAŞI anonsu GEÇİLDİ! KPSS'siz sınav şartsız! 18-49 yaş arası herkes müracaat etsin!
1 milyon 148 bin kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan Kasım-Aralık ayına yeni işle girmek isteyenlere müjde! İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Kasım 2022 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 97 bin 921 olarak açıklandı. İşte detaylar ve başvuru şartları!
22.11.2022 14:19 - Son Güncelleme: 22.11.2022 14:19
Kasım ayının başında İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. 2022 yılının başından bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İşte yeni ilanlar!
İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
BU MESLEKLERE DİKKAT!
İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleşti.