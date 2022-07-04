İŞKUR 104 bin 830 personel alınacak! En az 5.500 TL maaş garanti! 20 -55 yaş arası KPSS’siz, sınavsız, mülakatsız ilanlar...

Temmuz ayında İş arayan kişiler için İŞKUR yine ilk tercihler arasında yer almayı başardı. Bu kapsamda vatandaşlar açık iş ilanlarını kontrol ediyor. Son olarak yayınlanan ilanlara göre toplamda 104 bin 804 personel alımı yapılacağı belirtildi. Özellikle KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Temmuz ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!