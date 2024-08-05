EMEKLİLER VE MEMURLAR DİKKAT! Temmuz ayı enflasyon oranıyla ilk hesaplama geldi! Ocak 2025'te kim ne kadar alacak? SSK ve Bağkur emeklisi...

1 Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli 2024'ün ikinci zammını aldı. Temmuz zammı memurlarda ve memur emeklilerinde enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Memurlar ve emekliler bu oranların yansıtıldığı kök aylık ve ek ödemelerini cebine koydu.

2 Son dakika: TÜİK Enflasyon verilerini açıkladı! SADECE FARK KALDI Ancak ödemeler 10 bin lira taban aylık kapsamında gerçekleştirildi. Taban emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 7 Ağustos'ta da 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya varan fark ödemeleri yapılacak. Böylece tüm memurlar ve emekliler Temmuz zamlarını almış olacak.