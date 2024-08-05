EMEKLİLER VE MEMURLAR DİKKAT! Temmuz ayı enflasyon oranıyla ilk hesaplama geldi! Ocak 2025'te kim ne kadar alacak? SSK ve Bağkur emeklisi...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşları geçtiğimiz ay arttı. Zamlı aylıklar ödendi. Yeni taban aylık farkı için de 7 Ağustos tarihi verildi. 3.7 milyon kişi fark için gün sayarken, Ocak zamları için ilk veri geldi. Enflasyon tahminleri de yol gösterdi. Peki Ocak ayında memurları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini neler bekliyor? İşte bu sorunun yanıtı...
Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli 2024'ün ikinci zammını aldı. Temmuz zammı memurlarda ve memur emeklilerinde enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Memurlar ve emekliler bu oranların yansıtıldığı kök aylık ve ek ödemelerini cebine koydu.
SADECE FARK KALDI
Ancak ödemeler 10 bin lira taban aylık kapsamında gerçekleştirildi. Taban emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 7 Ağustos'ta da 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya varan fark ödemeleri yapılacak. Böylece tüm memurlar ve emekliler Temmuz zamlarını almış olacak.
GÖZLER OCAK AYINDA
Memurların ve emeklilerin maaşlarına bir sonraki zam ise Ocak ayında yansıtılacak. Bu zammın oranında da 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. Bu 6 aylık veri; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 6 artışına eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. İkinci 6 ayda enflasyon yüzde 10'u aşarsa, aşan kısım yüzde 6 olarak belirlenen memurların Ocak zammına eklenecek.