İşi olan herkesi ilgilendiriyor! Esnafa işsizlik sigortası detayları neler?
İflas eden ya da iş yerini kapatan esnaflar için 2020 yılı itibariyle işsizlik sigortası başlıyor. Bu kapsamda Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak ve tüm Bağ-Kurlular, kendi adına çalışanlar ve şirket ortakları her ay prim ödeyerek, yılbaşından itibaren zorunlu şekilde sigortalanacak. Yeni yılda belirlenecek asgari ücretle birlikte ödenecek prim tutarı da belirlenecek. Gerekli şartları sağlayan esnaflar 2023 yılından itibaren Esnaf Ahilik Sandığı'ndan maaş almaya başlayacak. İşte milyonlarca esnafı ilgilendiren haberle ilgili detaylar...
İflas eden ya da işyerini kapatan esnaflar için işsizlik sigortası 2020 yılında başlıyor. Bu kapsamda Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak ve tüm Bağ-Kur'lular, kendi adına çalışanlar, şirket ortakları her ay prim ödeyerek, yılbaşından itibaren zorunlu olarak sigortalanacak. Ödenecek prim tutarı yeni yılda belirlenecek asgari ücretle birlikte netleşecek. Gerekli şartları yerine getirenler 2023 yılından itibaren Sandıktan maaş almaya başlayacak. İşte milyonlarca esnafı ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığı ile ilgili tüm merak edilenler...
1) Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması nasıl olacak?
Nasıl ki, işçi statüsünde SSK'lı olarak çalışanların işsiz kalması durumunda maaş almasına olanak sağlayan işsizlik sigortası fonu varsa, artık kendi adına Bağ-Kurlu olarak çalışanların da yararlanabileceği bir sistem getirildi ve adına da Esnaf Ahilik Sandığı dendi. 2017 yılında İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına karar verildi. Uygulama 2018 yılında başlayacaktı ancak iki yıllığına, yani 2020 yılına ertelendi. Bu kapsamda 2020 Ocak başından itibaren Bağ-Kurlular, Esnaf Ahilik Sandığına belirli bir ödeme yaparak, üye olacaklar.
3) Kimler, Sandığa üye olacak?
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Sandık kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacak. Bir anlamda Bağ-Kurlular sigortalanacak. Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri de zorunlu olarak prim ödeyecek. Ancak jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları, tarım alanında faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılar kapsam dışında tutuldu.