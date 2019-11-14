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Otomobil sahipleri dikkat! Benzin istasyonlarında yeni dönem

Araç sahipleri artık akaryakıt almak için istasyonlara giriş yaptığında, benzin doldurmak için görevli herhangi bir kişiyi bulamayacak. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren gelişmeyle benzin istasyonların baştan aşağı değişecek. Peki yeni istasyonlarca işleyiş nasıl olacak? İşte tüm otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme ve yeni benzin istasyonlarının detayları.

14.11.2019 11:02 - Son Güncelleme: 14.11.2019 11:02
Otomobil sahipleri dikkat! Benzin istasyonlarında yeni dönem

Milyonlarca otomobil sahipbini yakından ilgilendiriyor! Benzin istasyonları iyiden iyiye akıllandı. Arabayla istasyona yaklaşınca artık bakın ne görmeye başlayacağız?

Otomobil sahipleri dikkat! Benzin istasyonlarında yeni dönem

Önce araba benzin istasyonuna yanaşıyor.

Otomobil sahipleri dikkat! Benzin istasyonlarında yeni dönem

Sonrasında karşıdaki ekranda 'STOP' yani 'DUR' ibaresini görene kadar aracı ilerletiyoruz.

Otomobil sahipleri dikkat! Benzin istasyonlarında yeni dönem

İşte bu kadar... Araç durduktan sonra asıl sürpriz başlıyor.

Otomobil sahipleri dikkat! Benzin istasyonlarında yeni dönem

Karşıdaki ekranda 'Welcome' ibaresini gördükten sonra işlem başlıyor.

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