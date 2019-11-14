Otomobil sahipleri dikkat! Benzin istasyonlarında yeni dönem

Araç sahipleri artık akaryakıt almak için istasyonlara giriş yaptığında, benzin doldurmak için görevli herhangi bir kişiyi bulamayacak. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren gelişmeyle benzin istasyonların baştan aşağı değişecek. Peki yeni istasyonlarca işleyiş nasıl olacak? İşte tüm otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme ve yeni benzin istasyonlarının detayları.

14.11.2019 11:02 - Son Güncelleme: 14.11.2019 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





