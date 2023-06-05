İşe girişi 99-2000-2003-2005-2008 olanlara müjde! EYT ile başlangıç 8 ay geri çekilecek! 900 gün prim, yaş şartı yok! Tam tamına 5 yıl erken emeklilik! O tarihte...
Emeklilik için farklı durumlar ve koşullar bulunmaktadır, özellikle meslek grupları ve sigorta seçenekleri göz önüne alınarak değişiklik gösterir. Erken emeklilik için gereken prim gün sayısı da hesaplamalarda önemli bir faktördür ve bu sayı, 6 ay ile 6 yıl arasında değişebilir. Özellikle 1999, 2000 ve 2008 doğumlu kişilerin erken emeklilik hakkı merak ediliyor. Bağkur'lular için yapılacak yeni reformla birlikte 5 yıl erken emeklilik sağlanacak. Peki, kimler yararlanacak? İşte adım adım emekli olma şartları...
05.06.2023 17:24 - Son Güncelleme: 05.06.2023 17:24
Yeni bir gelişmeyle erken emeklilik konusunda son dakika açıklaması geldi. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından, birçok kişinin beklediği yeni bir düzenleme duyuruldu. Bu düzenleme, emeklilik yaşıyla ilgili değişiklikler içeriyor ve özellikle 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olanları etkiliyor. İşte detaylar...
Yakın gelecekte Meclis'e sunulacak olan yeni emeklilik reformu ile birlikte, küçük esnaf ve çiftçiler de dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının emeklilik için gereken prim gün sayısı düşürülecek.
Kuaförler, manavlar, bakkallar, tesisatçılar, pazarcılar, marangozlar, terziler gibi küçük esnaflar da daha az prim ödeyerek emekli olabilecekler. Bağ-Kur sigortalılarının prim yükü azalacak.