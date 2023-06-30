İşe girişi 99-2000-2003-2005-2008 olanlara müjde! EYT ile başlangıç 240 gün geri çekiliyor! 900 gün prim, yaş şartı yok!
Emeklilik konusu, çeşitli meslek grupları ve sigorta seçenekleri göz önüne alınarak farklılık gösterebilmektedir. Erken emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı da bu hesaplamaların önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu sayı, 6 ay ile 6 yıl arasında değişebilir. Farklı meslek gruplarına mensup olan bireylerin emeklilik süreleri ve prim ödeme şartları, çalıştıkları sektörlere ve sigorta sistemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ve esnaf gibi farklı meslek gruplarının emeklilik koşulları ve hakları birbirinden farklılık gösterebilir.
30.06.2023 11:54 - Son Güncelleme: 30.06.2023 11:54
Son dakika açıklamasına göre, erken emeklilik konusunda yeni bir düzenleme duyuruldu. Bu düzenleme, özellikle 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşları etkileyecek ve emeklilik yaşında önemli bir değişiklik yapacak. Detaylar şu şekildedir: Yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle birlikte 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşında değişiklik yapılmaktadır. Daha önce 2036'da emekli olması planlanan kişilerin, yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşları öne çekilecek.