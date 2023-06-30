İşe girişi 99-2000-2003-2005-2008 olanlara müjde! EYT ile başlangıç 240 gün geri çekiliyor! 900 gün prim, yaş şartı yok!

Son dakika açıklamasına göre, erken emeklilik konusunda yeni bir düzenleme duyuruldu. Bu düzenleme, özellikle 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşları etkileyecek ve emeklilik yaşında önemli bir değişiklik yapacak. Detaylar şu şekildedir: Yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle birlikte 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşında değişiklik yapılmaktadır. Daha önce 2036'da emekli olması planlanan kişilerin, yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşları öne çekilecek.