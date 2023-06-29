Başkan Erdoğan açıkladı! Memur zammı için tarih verildi! 4a,4b,4c ZAMLI MAAŞ LEVHASI! "Bayram sonrası..."
Başkan Erdoğan memur zammı için beklenen tarihi açıkladı. Asgari ücrete yapılan artış sonrası memur zammı için nefesler tutuldu. Emekli ve memurlar için olası zam oranı ve kritik tarih belli oldu. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkaracak teklifte sona yaklaşıldı. İşte zamlı memur maaşlarının belli olacağı tarih ve yeni maaş tablosu...
29.06.2023 15:56 - Son Güncelleme: 29.06.2023 16:03
.Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma töreninde memura beklenen haberi verdi. İşte memur zammı tarihi ve yeni zamlı maaş hesabı...