Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan açıkladı! Memur zammı için tarih verildi! 4a,4b,4c ZAMLI MAAŞ LEVHASI! "Bayram sonrası..."

Başkan Erdoğan açıkladı! Memur zammı için tarih verildi! 4a,4b,4c ZAMLI MAAŞ LEVHASI! "Bayram sonrası..."

Başkan Erdoğan memur zammı için beklenen tarihi açıkladı. Asgari ücrete yapılan artış sonrası memur zammı için nefesler tutuldu. Emekli ve memurlar için olası zam oranı ve kritik tarih belli oldu. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkaracak teklifte sona yaklaşıldı. İşte zamlı memur maaşlarının belli olacağı tarih ve yeni maaş tablosu...

takvim.com.tr
29.06.2023 15:56 - Son Güncelleme: 29.06.2023 16:03
Başkan Erdoğan açıkladı! Memur zammı için tarih verildi! 4a,4b,4c ZAMLI MAAŞ LEVHASI! Bayram sonrası...

.Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma töreninde memura beklenen haberi verdi. İşte memur zammı tarihi ve yeni zamlı maaş hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan açıkladı! Memur zammı için tarih verildi! 4a,4b,4c ZAMLI MAAŞ LEVHASI! Bayram sonrası...

TARİH VERİLDİ!

Memur maaşlarıyla ilgili tarih veren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız. Bölyece milletimize verdiğimiz bir sözün daha gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşayacağız."

Başkan Erdoğan açıkladı! Memur zammı için tarih verildi! 4a,4b,4c ZAMLI MAAŞ LEVHASI! Bayram sonrası...

Memur ve emeklilerin gözü kulağı 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarında olacak. Memur ve emekliye enflasyon farkı kritik verinin açıklanması ile birlikte netleşecek. Enflasyonun üzerine refah payı artışı da gündemde.

Başkan Erdoğan açıkladı! Memur zammı için tarih verildi! 4a,4b,4c ZAMLI MAAŞ LEVHASI! Bayram sonrası...

KADEMELİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseltilecek. Diğer memurlara göreve, unvana, mesleki kariyer kriter, dereceye göre kademeli artış bekleniyor. Refah payı artışı da zam oranlarını belirleyecek.

Başkan Erdoğan açıkladı! Memur zammı için tarih verildi! 4a,4b,4c ZAMLI MAAŞ LEVHASI! Bayram sonrası...

SSK EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK? 5 AYLIK ENFLASYON MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Mevcut maaş: 7.500
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.644,50

Mevcut maaş: 7.600
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.759,76

SON DAKİKA