Memura emekliye 3’ü 1 arada zam müjdesi geldi! Memura %85 ZAMLA 23.445,06 TL taban maaş, Memur emeklisine 14.700 TL kök maaş! Enflasyon, Refah payı + %7 ek...

Milyonlarca memur emeklisi ve memur Temmuz zammıyla ilgili heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesiyle birlikte Temmuz ayında hayata geçirilecek düzenlemenin diğer memur ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu haline geldi. Temmuz zammıyla ilgili olarak 22 bin lira hedefine ulaşmak için 3 formül gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verileri Temmuz zammının şekillenmesinde önemli bir ipucu sunuyor.