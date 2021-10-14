BİM 16 Ekim aktüel kataloğu! Hafta sonu indirimleri: 49, 90’a düştü! Fırın, ocak, tencere tava, çay kahve makinesi, bakım seti...

BİM 16 Ekim aktüel kataloğu! yayımlandı. Hafta sonu indirimleri BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu. Fırın, ocak, tencere tava, çay kahve makinesi, bakım seti ve daha pek çok üründe akla hayale gelmeyecek indrimler yapıldı. BİM mağazalarına uğramadan geçenler zarar eder. Bu hafta özellikle hanımların ev ihtiyaçları ve teknoloji tutkunu gençlerin istediği ürünler stoklarla sınırlı satışa çıkarıldı. İşte BİM 16 Ekim aktüel kataloğunun tamamı...