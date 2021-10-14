BİM 16 Ekim aktüel kataloğu! Hafta sonu indirimleri: 49, 90'a düştü! Fırın, ocak, tencere tava, çay kahve makinesi, bakım seti...
BİM 16 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Ev alışverişini zincir marketlerden yapan hanımlar ve beyler en uygun aktüel ürünler kataloğunu araştırıp mağazalara giderek ihtiyaçlarını alıyor. Bu kapsamda akla ilk gelen BİM mağazaları beklenildiği üzere bu hafta da en çok indirim yapan mağaza oldu. Taşınabilir Şarj Aleti bu hafta 49,90'a düştü. Bu hafta sonu BİM'de bir çok ürün indirime girdi. Vatandaşların cebini rahatlacak bu indirimli ürünlere haberimizde yer verdik. İşte BİM hafta sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste...
14.10.2021 16:57
- Son Güncelleme: 14.10.2021 16:57
BİM 16 Ekim aktüel kataloğu! yayımlandı. Hafta sonu indirimleri BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu. Fırın, ocak, tencere tava, çay kahve makinesi, bakım seti ve daha pek çok üründe akla hayale gelmeyecek indrimler yapıldı. BİM mağazalarına uğramadan geçenler zarar eder. Bu hafta özellikle hanımların ev ihtiyaçları ve teknoloji tutkunu gençlerin istediği ürünler stoklarla sınırlı satışa çıkarıldı. İşte BİM 16 Ekim aktüel kataloğunun tamamı...